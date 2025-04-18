Уничтожение штурмовой группы из пяти оккупантов кассетным боеприпасом. ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой запечатлен момент прилета кассетного боеприпаса по группе российских оккупантов на Покровском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно, что боеприпас поразил, по меньшей мере, пятерых оккупантов.

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