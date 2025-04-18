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Новости Видео Боевые действия на Покровском направлении Ликвидация российских окукпантов
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Уничтожение штурмовой группы из пяти оккупантов кассетным боеприпасом. ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой запечатлен момент прилета кассетного боеприпаса по группе российских оккупантов на Покровском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно, что боеприпас поразил, по меньшей мере, пятерых оккупантов.

Также читайте: Операторы дронов-камикадзе из подразделения "Фаворит" уничтожают оккупантов. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19224) уничтожение (6923) кассетные боеприпасы (93)


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Топ комментарии
+8
Один кулічик аж закурив.
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18.04.2025 10:45
+8
Бо їх мало. Тим більше не все фільмується та не все викладується.
У нас замість снарядів всю економіку угробили "на асфальт" щє до вторгнення
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18.04.2025 11:18
+4
таке враження, що касетні ********** з нашої сторони використовуються не часто..., скільки разів я бачила відео, коли одного валять, а інший, який був зовсім недалеко, йде собі геть...
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18.04.2025 10:48
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Один кулічик аж закурив.
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18.04.2025 10:45 Ответить
таке враження, що касетні ********** з нашої сторони використовуються не часто..., скільки разів я бачила відео, коли одного валять, а інший, який був зовсім недалеко, йде собі геть...
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18.04.2025 10:48 Ответить
Бо їх мало. Тим більше не все фільмується та не все викладується.
У нас замість снарядів всю економіку угробили "на асфальт" щє до вторгнення
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18.04.2025 11:18 Ответить
ефективність касетки переоцінена.
найкращі результати по скупченню ж/с на відкритій а підгадати такий момент це рідкісна удача.
навіть удар касетки по бтр з десантом на броні не така вже й велика біда для десанта.
до речі, цікаво було б почитати фідбек про самопальні рсзв - яка в них точність.
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18.04.2025 10:50 Ответить
скажи це корейцям яких крили касетами у полях та посадках.
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19.04.2025 13:41 Ответить
Навіть, одразу і не придумаю, яку кацапам увімкнути пісню на касєтнику...
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18.04.2025 11:03 Ответить
Судя по разрывам, больше похоже очередь гранатомета, а от него не часто орки сразу дохнут, в основном осколочные ранения, поэтому идут-бегут на адреналине, да и то не всех осколками может зацепить.
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18.04.2025 11:46 Ответить
снараяди з станкового граномета не падають на площу практично одночасто
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19.04.2025 13:46 Ответить
Поэтому и написал - похоже.... к слову, станковый гранатомет выпускает короткую очередь, как тут, меньше чем за секунду, видел на видео не раз
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19.04.2025 14:14 Ответить
може і так, бо щось мало **************, всього 5, але з іншого боку на 2 сек видно падіння корпусу снаряду на землю за останнім орком.
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19.04.2025 14:30 Ответить
А "сусанін"вцілів.
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18.04.2025 12:37 Ответить
Тільки, московити, зібралися за немкамі, як на тобі, маєють уникання, носом!!
Смерть московитам!
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18.04.2025 14:09 Ответить
Да будет так!🇺🇦🇺🇦🇺🇦👍
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19.04.2025 00:21 Ответить
 
 