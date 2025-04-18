Уничтожение штурмовой группы из пяти оккупантов кассетным боеприпасом. ВИДЕО
В сети опубликована видеозапись, на которой запечатлен момент прилета кассетного боеприпаса по группе российских оккупантов на Покровском направлении.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно, что боеприпас поразил, по меньшей мере, пятерых оккупантов.
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У нас замість снарядів всю економіку угробили "на асфальт" щє до вторгнення
найкращі результати по скупченню ж/с на відкритій а підгадати такий момент це рідкісна удача.
навіть удар касетки по бтр з десантом на броні не така вже й велика біда для десанта.
до речі, цікаво було б почитати фідбек про самопальні рсзв - яка в них точність.
Смерть московитам!