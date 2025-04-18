Операторы дронов-камикадзе из подразделения "Фаворит" уничтожают оккупантов. ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись с фрагментами боевой работы украинских операторов дронов из подразделения "Фаворит" из 107-й бригады теробороны.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи снято около десятка успешных атак.

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