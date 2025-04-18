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Операторы дронов-камикадзе из подразделения "Фаворит" уничтожают оккупантов. ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись с фрагментами боевой работы украинских операторов дронов из подразделения "Фаворит" из 107-й бригады теробороны.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи снято около десятка успешных атак.

Смотрите: Оккупант сдается в плен украинскому дрону. ВИДЕО

Также смотрите: Оккупант пытался сбить кирпичом украинский FPV-дрон. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19224) уничтожение (6923) дроны (3917)


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Воїнам - ДЯКА!!!!
Якись сучі виродки - вдерлося до нас, стало приречено біля дерева і чекає запрошення до накабздону....
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18.04.2025 10:06 Ответить
Красівоє! В останньому сюжеті треба було валити більш жвавішого екземпляра...
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18.04.2025 10:41 Ответить
ruzke kurwy !
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18.04.2025 21:40 Ответить
 
 