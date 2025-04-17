Оккупант пытался сбить кирпичом украинский FPV-дрон. ВИДЕО

Российский оккупант пытался спастись от украинского FPV-дрона, сбив его кирпичом.

Соответствующее видео опубликовано подразделением беспилотных авиационных систем "Феникс" бригады "Помста", информирует Цензор.НЕТ.

"Оккупант пытался кирпичом отбиться от FPV-дрона, но что-то пошло не так", - говорится в заметке.

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