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Оккупант пытался сбить кирпичом украинский FPV-дрон. ВИДЕО
Российский оккупант пытался спастись от украинского FPV-дрона, сбив его кирпичом.
Соответствующее видео опубликовано подразделением беспилотных авиационных систем "Феникс" бригады "Помста", информирует Цензор.НЕТ.
"Оккупант пытался кирпичом отбиться от FPV-дрона, но что-то пошло не так", - говорится в заметке.
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