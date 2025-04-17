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Оккупант пытался сбить кирпичом украинский FPV-дрон. ВИДЕО

Российский оккупант пытался спастись от украинского FPV-дрона, сбив его кирпичом.

Соответствующее видео опубликовано подразделением беспилотных авиационных систем "Феникс" бригады "Помста", информирует Цензор.НЕТ.

"Оккупант пытался кирпичом отбиться от FPV-дрона, но что-то пошло не так", - говорится в заметке.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Оккупант пытался ножом отбиться от украинского дрона-камикадзе. ВИДЕО

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пограничники (1573) дроны (3912) война в Украине (3823)


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Прокинувся поц кацапський - у воєнкоматі треба було цеглиною махати.
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17.04.2025 23:25 Ответить
Цеглина була не вогнестійка, а просто селікатна....
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17.04.2025 23:27 Ответить
Хер він вгадав!
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17.04.2025 23:28 Ответить
Цеглина йде в комплекті із чорним пакетом!
Хто не попав цеглиною - в пакет....
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17.04.2025 23:31 Ответить
Краще б вдома воєнкома герпичем присвітив.
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17.04.2025 23:36 Ответить
Краще б десь у ямалів чи неньців повісилося - напрямок вітру чукчам вказуло б...
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18.04.2025 00:19 Ответить
Не збив? Тоді він не справжній комуніст
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18.04.2025 10:16 Ответить
 
 