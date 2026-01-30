Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 238 710 осіб (+1310 за добу), 11 614 танків, 36 748 артсистем, 23 969 ББМ
Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення РФ ліквідували 1 238 710 осіб російських окупантів.
Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.
Втрати російської армії
Так, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 30.01.26 орієнтовно становлять:
- особового складу - близько 1 238 710 (+1 310) осіб
- танків - 11 614 (+1) од.
- бойових броньованих машин - 23 969 (+4) од.
- артилерійських систем - 36 748 (+15) од.
- РСЗВ - 1 631 (+2) од.
- засоби ППО - 1 289 (+1) од.
- літаків - 435 (+0) од.
- гелікоптерів - 347 (+0) од.
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 119 234 (+555) од.
- крилаті ракети - 4 205 (+0) од.
- кораблі / катери - 28 (+0) од.
- підводні човни - 2 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни - 76 319 (+129) од.
- спеціальна техніка - 4 054 (+1) од.
"Дані уточнюються", - додали в Генштабі.
+21 Qq Qqq #455433
30.01.2026 07:55
+19 AbOriginal_UA
30.01.2026 07:05
+10 Олександр #581937
30.01.2026 07:25
+ 1310 відмінусувалии
153! одиниць знищеної техніки та 1310! чумардосів за день.
Броня та арта присуті, логістика, ППО та спецтехніка файно.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 1 238 000 це більше так звана велика вітчизняна війна.
@ (мова оригіналу):
📦 успешно демобилизированы:
- майор Джумагалиев Радик;
- майор Терехов Дмитрий;
- старший лейтенант Степанов Валерий;
- старший лейтенант Морозов Лев;
- лейтенант Россихин Роман;
- младший лейтенант Милиенко Никита;
- майор Киндюхин Василий;
- капитан мусор дЫнЫрЫ Черепнина Виктория;
- старший лейтенант Вербицкий Анатолий;
- лейтенант Даржаев Чингис
- лейтенант Журба Александр;
- младший лейтенант Шэнь Дмитрий;
- капитан 3 ранга Роман Васенев;
- капитан Манджиев Дорджи;
- капитан Пинигин Павел;
- капитан Игнатьев Александр;
- капитан Свиридов Семен;
- капитан Стрельцов Александр;
- подполковник Матери Валерий;
- майор Шутов Дмитрий;
- майор Лис Алексей;
- майор Лобанев Андрей;
- майор Салацинский Евгений;
- майор Предыбайло Дмитрий;
- полковник Селимов Эрик Анверович;
- полковник мусор Панюшкин Леонид;
- подполковник Журавлев Андрей;
- подполковник Малышев Олег;
- подполковник Юркин Руслан;
- майор Хромов Дмитрий.
Смерть ворогам 🔥