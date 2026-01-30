Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 238 710 осіб (+1310 за добу), 11 614 танків, 36 748 артсистем, 23 969 ББМ

Втрати РФ

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення РФ ліквідували 1 238 710 осіб російських окупантів.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

Втрати російської армії

Так, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 30.01.26 орієнтовно становлять:

  • особового складу - близько 1 238 710 (+1 310) осіб
  • танків - 11 614 (+1) од.
  • бойових броньованих машин - 23 969 (+4) од.
  • артилерійських систем - 36 748 (+15) од.
  • РСЗВ - 1 631 (+2) од.
  • засоби ППО - 1 289 (+1) од.
  • літаків - 435 (+0) од.
  • гелікоптерів - 347 (+0) од.
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 119 234 (+555) од.
  • крилаті ракети - 4 205 (+0) од.
  • кораблі / катери - 28 (+0) од.
  • підводні човни - 2 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни - 76 319 (+129) од.
  • спеціальна техніка - 4 054 (+1) од.

Втрати РФ на 30 січня 2026 року

"Дані уточнюються", - додали в Генштабі.

Топ коментарі
+21
Минув 4363 день москальсько-української війни.
153! одиниць знищеної техніки та 1310! чумардосів за день.
Броня та арта присуті, логістика, ППО та спецтехніка файно.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 1 238 000 це більше так звана велика вітчизняна війна.
30.01.2026 07:55 Відповісти
+19
Оце налупили непотребу !
+ 1310 відмінусувалии
30.01.2026 07:05 Відповісти
+10
Гарні цифри. На болотах реально починають нервувати
30.01.2026 07:25 Відповісти
може 1 світова втрати русіш імпайр? подумай
30.01.2026 09:25 Відповісти
Дякую! Дуже Вам рада! 💛💙
30.01.2026 09:41 Відповісти
Долго вас не было, переживал. Цифры не совсем понял - потери русских ВОВ так называемой? Да вроде по всем данным гораздо больше, недоработка!
30.01.2026 10:37 Відповісти
Дякую, в полях, нема стабільного доступу до інету. По цифрах так, херню споров, хотів написати про кількість днів )
31.01.2026 13:21 Відповісти
https://x.com/i/status/2008050856189690087 @ "... Там нет меня, Где пароход..."
30.01.2026 08:08 Відповісти
В Генштабі вирішили надолужити кількість "списаних" орків...
30.01.2026 08:22 Відповісти
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
30.01.2026 08:26 Відповісти
Вчора трохи більше 600, сьогодні 1300. В середньому біля тисячі. Треба 1600. Недобираємо. Все одне дякуємо!
30.01.2026 08:26 Відповісти
50 000 / 30 = 1666,66666666666...
30.01.2026 08:41 Відповісти
Хорошо мяса накосили !
30.01.2026 08:55 Відповісти
Інформація про верифіковані втрати офіцерського складу рашистських військ від https://x.com/i/status/2016800126795239797 укладача за останні два тижні:

@ (мова оригіналу):

📦 успешно демобилизированы:

- майор Джумагалиев Радик;
- майор Терехов Дмитрий;
- старший лейтенант Степанов Валерий;
- старший лейтенант Морозов Лев;
- лейтенант Россихин Роман;
- младший лейтенант Милиенко Никита;

- майор Киндюхин Василий;
- капитан мусор дЫнЫрЫ Черепнина Виктория;
- старший лейтенант Вербицкий Анатолий;
- лейтенант Даржаев Чингис
- лейтенант Журба Александр;
- младший лейтенант Шэнь Дмитрий;

- капитан 3 ранга Роман Васенев;
- капитан Манджиев Дорджи;
- капитан Пинигин Павел;
- капитан Игнатьев Александр;
- капитан Свиридов Семен;
- капитан Стрельцов Александр;

- подполковник Матери Валерий;
- майор Шутов Дмитрий;
- майор Лис Алексей;
- майор Лобанев Андрей;
- майор Салацинский Евгений;
- майор Предыбайло Дмитрий;

- полковник Селимов Эрик Анверович;
- полковник мусор Панюшкин Леонид;
- подполковник Журавлев Андрей;
- подполковник Малышев Олег;
- подполковник Юркин Руслан;
- майор Хромов Дмитрий.

Смерть ворогам 🔥
30.01.2026 10:02 Відповісти
 
 