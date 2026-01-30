Оккупант бросает автомат в украинский дрон-камикадзе и догорает, после попадания, во дворе частного дома

Силы обороны Украины продолжают методичную охоту на захватчиков в прифронтовых населенных пунктах. Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети опубликована видеозапись атаки украинского FPV-дрона на российского оккупанта, который пытался спастись бегством.

Оператор беспилотника застал россиянина на одной из сельских улиц. Пытаясь выжить, оккупант бросился через двор разрушенного двора, надеясь найти укрытие среди руин.

Детали ликвидации:

Погоня во дворе: Дрон-камикадзе догнал захватчика уже у старого колодца. Понимая, что убежать не удастся, россиянин попытался сбить беспилотник очередью из автомата.

Бесполезное сопротивление: вероятно, оккупанту даже удалось попасть в БПЛА, однако инерция и срабатывание боевой части сделали свое дело. Взрыв произошел вплотную к врагу.

Последствия: На заключительных кадрах видео зафиксировано тело ликвидированного оккупанта, которое догорает посреди разрушенного двора.

