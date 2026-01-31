Нацгвардійці з початку 2026 року знищили 2786 бліндажів окупантів та понад 1000 одиниць техніки
Підрозділи Національної гвардії України системно знижують військовий потенціал противника та знищують ворожу техніку.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, українські захисники з початку 2026 року розгромили 2786 бліндажів загарбників та 62 склади боєкомплекту.
Зокрема також знищено:
- 30 танків
- 449 артилерійських систем
- 74 одиниці бронетехніки
- 592 авто
- 11 систем РЕБ
- 25 реактивних систем залпового вогню
- 246 радіолокаційних станцій
Кадрами поділилися в офіційному телеграм-каналі НГУ.
2786 бліндажів... спочатку написали, що це зробили нацгвардійці (читай - менти), а потім заокруглили на "українських захисників" (читай ЗСУ)