УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9738 відвідувачів онлайн
Новини Відео Знищення російської техніки Знищення російських окупантів
837 2

Нацгвардійці з початку 2026 року знищили 2786 бліндажів окупантів та понад 1000 одиниць техніки

Підрозділи Національної гвардії України системно знижують військовий потенціал противника та знищують ворожу техніку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, українські захисники з початку 2026 року розгромили 2786 бліндажів загарбників та 62 склади боєкомплекту.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Зокрема також знищено:

  • 30 танків
  • 449 артилерійських систем
  • 74 одиниці бронетехніки
  • 592 авто
  • 11 систем РЕБ
  • 25 реактивних систем залпового вогню
  • 246 радіолокаційних станцій

Кадрами поділилися в офіційному телеграм-каналі НГУ.

Дивіться також: Оператори дронів 67-ї ОМБр ліквідували двох російських штурмовиків-кіннотників. ВIДЕО

Дивіться також: Дрон 63-ї бригади уразив окупанта без детонації боєприпасу. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (20935) знищення (10069) Національна гвардія (1782) дрони (8048)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Чомусь згадався старий анекдот: сидять рибак і мисливець і п"ють горілку. Рибак хвалиться, що впіймав сома на 200 кг. А мисливець - що вполював кабана на 600 кг. Коли добряче "наквасились", рибак пропонує "компроміс": якщо я "скошу" сомові 100 кг, ти "відріжеш" кабанові 300?
2786 бліндажів... спочатку написали, що це зробили нацгвардійці (читай - менти), а потім заокруглили на "українських захисників" (читай ЗСУ)
показати весь коментар
31.01.2026 11:53 Відповісти
Хотілось би щоб було так, але це відверта брехня
показати весь коментар
31.01.2026 15:54 Відповісти
 
 