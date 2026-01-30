Российский беспилотник "Shahed" летит низко над землей и взрывается в воздухе после атаки украинских воинов
В сети появилась видеозапись успешного уничтожения иранского дрона-камикадзе "Shahed" украинскими воинами.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно пролет беспилотника на сверхнизкой высоте, слышна стрельба и виден мощный взрыв от детонации боевой части БПЛА после попадания.
Подробности боевой работы:
Визуальный контакт: На видео четко видно "Шахед", который пытается маневрировать на относительно низкой высоте.
Работа огневой группы: За кадром слышна интенсивная стрельба из автоматического оружия и пулеметов.
Эффектный финал: После серии точных очередей боевая часть дрона взрывается прямо в воздухе. Мощный взрыв превращает вражеское оружие в облако дыма и огня.
Nika Vesela
30.01.2026 13:53
Oleh Bondarenko #551412
30.01.2026 16:15
Сергей Перевозчиков #573215
30.01.2026 22:48
