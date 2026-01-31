Пилоты бригады "Рубеж" уничтожили вражеский РСЗО "Град" ударными дронами на Покровском направлении

Бойцы бригады "Рубеж" ударными беспилотниками поразили вражеский "Град" на Покровском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, российская РСЗО была обнаружена в тылу рашистов и данные переданы украинским пилотам, которые мгновенно нанесли удар БПЛА.

Засняли кадры уничтожения техники операторы дронов 3-го батальона оперативного назначения "Свобода" бригады "Рубеж".

