Поражены ЗРК "Оса" и логистика врага на оккупированной части Запорожской области, - Генштаб
Силы обороны Украины поразили на оккупированной территории Запорожской области российский ЗРК и ряд логистических объектов захватчиков.
Об этом сообщил Генштаб ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
ЗРК "Оса"
Так, за прошедшие сутки был обнаружен и поражен зенитный ракетный комплекс "Оса" в районе населенного пункта Семеновка на временно оккупированной территории Запорожской области. Зафиксировано прямое попадание в цель.
Логистика врага
Также поражено расположение ремонтного подразделения отдельной бригады специального назначения врага вблизи Токмака, склады материально-технического обеспечения артиллерийского полка недалеко от Охримовки, а также объекты 76-й десантно-штурмовой дивизии в районе Кирилловки.
В настоящее время потери оккупантов уточняются.
