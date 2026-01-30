Поражены ЗРК "Оса" и логистика врага на оккупированной части Запорожской области, - Генштаб

Силы обороны Украины поразили на оккупированной территории Запорожской области российский ЗРК и ряд логистических объектов захватчиков.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

ЗРК "Оса"

Так, за прошедшие сутки был обнаружен и поражен зенитный ракетный комплекс "Оса" в районе населенного пункта Семеновка на временно оккупированной территории Запорожской области. Зафиксировано прямое попадание в цель.

Логистика врага

Также поражено расположение ремонтного подразделения отдельной бригады специального назначения врага вблизи Токмака, склады материально-технического обеспечения артиллерийского полка недалеко от Охримовки, а также объекты 76-й десантно-штурмовой дивизии в районе Кирилловки.

В настоящее время потери оккупантов уточняются.

