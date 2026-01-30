Уражено ЗРК "Оса" та логістику ворога на окупованій частині Запорізької області, - Генштаб

Сили оборони України уразили на окупованій території Запорізької області російський ЗРК та низку логістичних об'єктів загарбників.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

ЗРК "Оса"

Так, минулої доби було виявлено та уражено зенітний ракетний комплекс "Оса" в районі населеного пункту Семенівка на тимчасово окупованій території Запорізької області. Зафіксовано пряме влучання в ціль.

Логістика ворога

Також уражено розташування ремонтного підрозділу окремої бригади спеціального призначення ворога поблизу Токмака, склади матеріально-технічного забезпечення артилерійського полку неподалік Охримівки, а також об’єкти 76-ї десантно-штурмової дивізії в районі Кирилівки.

Наразі втрати окупантів уточнюються.

