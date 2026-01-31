Пілоти бригади "Рубіж" знищили ворожий РСЗВ "Град" ударними дронами на Покровському напрямку

Бійці бригади "Рубіж" ударними безпілотниками уразили ворожий "Град" на Покровському напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, російську РСЗВ було знайдено в тилу рашистів та передано дані українським пілотам, які миттєво завдали удару БпЛА.

Зафільмували кадри знищення техніки оператори дронів 3-го батальйону оперативного призначення "Свобода" бригади "Рубіж".

