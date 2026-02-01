У січні РФ випустила по Україні понад 6 тис. БпЛА, 5,5 тис. КАБів і 158 ракет. Під ударом - енергетика, залізниця та інфраструктура, - Зеленський

У багатьох регіонах України тривають ремонтні роботи з відновлення критичної інфраструктури.

Про це повідомив у телеграм-каналі президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

Чим РФ била по Україні?

За його словами, лише за січень Росія випустила проти України більше 6000 ударних дронів, близько 5500 керованих авіаційних бомб та 158 ракет різних типів.

"Практично все це - проти енергетики, залізниці, нашої інфраструктури, всього, що підтримує нормальність життя.

Зараз удари продовжуються. За минулий тиждень - більш ніж 980 ударних дронів, майже 1100 керованих авіаційних бомб та дві ракети застосувала Росія проти України. Фіксуємо російські спроби руйнувати логістику, транспортне сполучення між містами та громадами. Саме тому потреба в захисті неба не зникла. Ракети до Patriot, NASAMS, F-16 та інших платформ потрібні на кожен день", - зауважив Зеленський.

Що передувало?

Раніше повідомлялося, що українська ППО знищила 9707 повітряних цілей у січні.

За даними Повітряних сил, 1 лютого знешкоджено 76 із 90 ворожих БпЛА, є влучання на 9 локаціях.

