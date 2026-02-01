У січні РФ випустила по Україні понад 6 тис. БпЛА, 5,5 тис. КАБів і 158 ракет. Під ударом - енергетика, залізниця та інфраструктура, - Зеленський

У багатьох регіонах України тривають ремонтні роботи з відновлення критичної інфраструктури.

Про це повідомив у телеграм-каналі президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

Чим РФ била по Україні?

За його словами, лише за січень Росія випустила проти України більше 6000 ударних дронів, близько 5500 керованих авіаційних бомб та 158 ракет різних типів.

"Практично все це - проти енергетики, залізниці, нашої інфраструктури, всього, що підтримує нормальність життя.

Зараз удари продовжуються. За минулий тиждень - більш ніж 980 ударних дронів, майже 1100 керованих авіаційних бомб та дві ракети застосувала Росія проти України. Фіксуємо російські спроби руйнувати логістику, транспортне сполучення між містами та громадами. Саме тому потреба в захисті неба не зникла. Ракети до Patriot, NASAMS, F-16 та інших платформ потрібні на кожен день", - зауважив Зеленський.

Що передувало?

  • Раніше повідомлялося, що українська ППО знищила 9707 повітряних цілей у січні.
  • За даними Повітряних сил, 1 лютого знешкоджено 76 із 90 ворожих БпЛА, є влучання на 9 локаціях.

Зеленський Володимир (27707) обстріл (33840) ракети (4398) Шахед (2170)
01.02.2026 10:32
01.02.2026 10:33
01.02.2026 10:36
А скільки було запущено по терориторії фашиської росії ? думаю набагато менше про ракети я взагалі мовчу ,ворог розуміє лише силу.
01.02.2026 10:32
А Україна скільки запустила?
01.02.2026 10:33
Твої друзяки зробили більше шкоди ніж тисячі шахедів, ракет та КАБів.
01.02.2026 10:34
Признайтеся чесно Володимир Олександрович ви від цих цифр отримаєте задоволення, ейфорію. Взагалі як можна вмістити в одне ціле гоноровість на переговорах та розмови про якість кордони констатуючи лише наші проблеми, втрати та кількість ракет в сторону України?
01.02.2026 10:36
Добре шо є такий перзидент, без якого це було б неможливо.
01.02.2026 10:43
Не кожен президент під час війни має час рахувати ракети противника. Я помітив, що ці навички тільки у авторитарних правителів.
01.02.2026 10:48
Підрахуй
01.02.2026 10:43
Статист прокинувся.Приведені цифри,а де обіцяна асиметрична відповідь,помста,блекаут москви,за який ти заікався?Не можна постійно кидати слова на вітер.Може так статись що обернеться гівном на вентилятор.
01.02.2026 10:47
Ну тут він вперше напевно не збрехав, як пообіцяв так і зробив, тобто ніяк.
Асиметрична відповідь - це нестандартна, часто нерівноцінна реакція на дії супротивника.😸
01.02.2026 10:50
Геть обкуреного ішака!
01.02.2026 10:53
А Фламінго чомусь не летять.
01.02.2026 10:54
Лохів постригли і порозбігались по своїх маєтках в США, Ізраїлі, Європі.. А лохи досі чекають ракет.
01.02.2026 11:59
НАВІЩО НАМ ДИКТОР НА ЧОЛІ ДЕРЖАВИ????????
01.02.2026 10:57
Скільки мільйонів було змародерено зеленою шоблою в січні?
01.02.2026 11:05
Чортів блазень, оманський статист, будь ти проклятий зрадник!
01.02.2026 11:06
Українці вимушені гинути та страждати за його злочинні оманські договорняки.
Де дзеркальні удари по москві?
01.02.2026 11:08
попереджали же у 2019 році не обирати цього блазня, але ні мудрий нарід на те і мудрий

бо як їм важко було що війну не хоче закінчувати отой Порошенко, їм важко було їздити на заробітки у Польшу та по безвізу у ЄС
01.02.2026 11:12
А ми пишаемося повідомленнями як дронарі " завалили" трьх рашистьів!! Не нема дисонансу???(((
01.02.2026 11:27
статист херов...
01.02.2026 11:39
Блекаут в мацкці тривав місяць?
Блекауту в мацкві загалі не було!?!🤔
Тоді до чого українцям слухати цього п#зд@бола?
Повітряні сили самі все повідомляють українцям.

Цей хрипатий ведучий новин, дуже дорого обходиться Україні.
01.02.2026 11:44
зато в нас є
миндич з грошами
на Фламінго
01.02.2026 12:26
Наволоч.
01.02.2026 13:01
 
 