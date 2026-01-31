Українська ППО знищила 9707 повітряних цілей у січні, - Повітряні сили

Протягом січня 2026 року протиповітряною обороною Cил оборони знищено 9707 повітряних цілей ворога.

Про це повідомляють Повітряні сили, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Що вдалося знищити?

Так, протиповітряною обороною знищено:

13 крилатих ракет Х-101;

9 крилатих ракет Х-22/Х-32;

37 балістичних ракет "Іскандер-М/KN-23";

10 крилатих ракет "Калібр";

4 керовані авіаційні ракети Х-59/69;

6 крилатих ракет "Іскандер-К";

2725 ударних БпЛА типу Shahed;

565 розвідувальних БпЛА;

18185 БпЛА інших типів.

Також читайте: Зеленський анонсував нові кадрові зміни у Повітряних силах: Система має ставати ефективнішою

Робота авіації

Авіацією Повітряних Сил впродовж січня здійснено 614 літаковильотів, зокрема:

близько 460 – на винищувальне авіаційне прикриття;

понад 90 – на вогневе ураження та авіаційну підтримку військ.

Також читайте: РФ уперше за тривалий час застосувала ракети Х-22 для атаки на Київ, - Ігнат

Також у січні 2026 року авіацією Сил оборони України знищено 392 повітряні цілі:

11 крилатих ракет,

381 БпЛА.

Уражено командні пункти, об’єкти логістичного забезпечення, а також місця скупчення живої сили та техніки противника.

Читайте: Погоджено структуру нового командування малої протидронової ППО, - Зеленський

Що передувало?

Нагадаємо, у ніч на 31 січня 2026 року противник атакував 85 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів, близько 55 із них - "шахеди".