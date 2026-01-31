Українська ППО знищила 9707 повітряних цілей у січні, - Повітряні сили

Протягом січня 2026 року протиповітряною обороною Cил оборони знищено 9707 повітряних цілей ворога.

Про це повідомляють Повітряні сили, передає Цензор.НЕТ.

Що вдалося знищити?

Так, протиповітряною обороною знищено:

  • 13 крилатих ракет Х-101;
  • 9 крилатих ракет Х-22/Х-32;
  • 37 балістичних ракет "Іскандер-М/KN-23";
  • 10 крилатих ракет "Калібр";
  • 4 керовані авіаційні ракети Х-59/69;
  • 6 крилатих ракет "Іскандер-К";
  • 2725 ударних БпЛА типу Shahed;
  • 565 розвідувальних БпЛА;
  • 18185 БпЛА інших типів.

Робота авіації

Авіацією Повітряних Сил впродовж січня здійснено 614 літаковильотів, зокрема:

  • близько 460 – на винищувальне авіаційне прикриття;
  • понад 90 – на вогневе ураження та авіаційну підтримку військ.

Також у січні 2026 року авіацією Сил оборони України знищено 392 повітряні цілі:

  • 11 крилатих ракет,
  • 381 БпЛА.

Уражено командні пункти, об’єкти логістичного забезпечення, а також місця скупчення живої сили та техніки противника.

Що передувало?

Нагадаємо, у ніч на 31 січня 2026 року противник атакував 85 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів, близько 55 із них - "шахеди".

Лікар замість лікування вшмалив пацієнту 9707 доз морфію.
31.01.2026 14:13 Відповісти
Пора вже знести той рашиський завод в єлабузі.
31.01.2026 14:38 Відповісти
Вражає! Дякуємо!
31.01.2026 15:56 Відповісти
 
 