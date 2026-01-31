Українська ППО знищила 9707 повітряних цілей у січні, - Повітряні сили
Протягом січня 2026 року протиповітряною обороною Cил оборони знищено 9707 повітряних цілей ворога.
Про це повідомляють Повітряні сили, передає Цензор.НЕТ.
Що вдалося знищити?
Так, протиповітряною обороною знищено:
- 13 крилатих ракет Х-101;
- 9 крилатих ракет Х-22/Х-32;
- 37 балістичних ракет "Іскандер-М/KN-23";
- 10 крилатих ракет "Калібр";
- 4 керовані авіаційні ракети Х-59/69;
- 6 крилатих ракет "Іскандер-К";
- 2725 ударних БпЛА типу Shahed;
- 565 розвідувальних БпЛА;
- 18185 БпЛА інших типів.
Робота авіації
Авіацією Повітряних Сил впродовж січня здійснено 614 літаковильотів, зокрема:
- близько 460 – на винищувальне авіаційне прикриття;
- понад 90 – на вогневе ураження та авіаційну підтримку військ.
Також у січні 2026 року авіацією Сил оборони України знищено 392 повітряні цілі:
- 11 крилатих ракет,
- 381 БпЛА.
Уражено командні пункти, об’єкти логістичного забезпечення, а також місця скупчення живої сили та техніки противника.
Що передувало?
Нагадаємо, у ніч на 31 січня 2026 року противник атакував 85 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів, близько 55 із них - "шахеди".
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Besya #601314
показати весь коментар31.01.2026 14:13 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Володимир Омельянов
показати весь коментар31.01.2026 14:38 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
CrossFirenko
показати весь коментар31.01.2026 15:56 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль