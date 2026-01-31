Знешкоджено 64 ворожі БпЛА з 85, є влучання на 13 локаціях, - Повітряні сили
У ніч на 31 січня 2026 року противник атакував 85 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів, близько 55 із них - "шахеди".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Як відпрацювала наша ППО?
За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 64 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дрони інших типів на півночі, півдні та сході країни.
Наслідки
"Зафіксовано влучання 20 ударних БпЛА на 13 локаціях", - йдеться у повідомленні.
"Атака триває, в повітряному просторі ворожі БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки", - наголошують Повітряні сили.
Джерело: https://censor.net/ua/n3598137