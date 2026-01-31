Обезврежено 64 вражеских БПЛА из 85, есть попадания в 13 локациях, - Воздушные силы

В ночь на 31 января 2026 года противник атаковал 85 ударными БПЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотниками других типов, около 55 из них - "шахеды".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Как отработала наша ПВО?

По предварительным данным, по состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 64 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дроны других типов на севере, юге и востоке страны.

Последствия

"Зафиксировано попадание 20 ударных БПЛА в 13 локациях", - говорится в сообщении.

"Атака продолжается, в воздушном пространстве вражеские БПЛА. Соблюдайте правила безопасности", - отмечают Воздушные силы.

