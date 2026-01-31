Обезврежено 64 вражеских БПЛА из 85, есть попадания в 13 локациях, - Воздушные силы
В ночь на 31 января 2026 года противник атаковал 85 ударными БПЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотниками других типов, около 55 из них - "шахеды".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
Как отработала наша ПВО?
По предварительным данным, по состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 64 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дроны других типов на севере, юге и востоке страны.
Последствия
"Зафиксировано попадание 20 ударных БПЛА в 13 локациях", - говорится в сообщении.
"Атака продолжается, в воздушном пространстве вражеские БПЛА. Соблюдайте правила безопасности", - отмечают Воздушные силы.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Джерело: https://censor.net/ua/n3598137