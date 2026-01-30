Россия атакует Украину ударными беспилотниками

Вечером 30 января российские войска осуществили атаку на территорию Украины с применением ударных беспилотников.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Воздушных сил ВСУ.

Украинские военные принимают меры для отражения воздушной угрозы и защиты воздушного пространства.

Движение ударных БПЛА:

В 19:22 - Черниговская область: БПЛА в районе н.п. Новгород-Сиверский, Макошино, Городняя.

В 19:43 - Черниговская область: БПЛА над/мимо Седнева, курс - юго-восточный.

В 19:52 - БПЛА на Запорожье с востока.

В 20:17 - БПЛА на Запорожье с северо-востока.

Обновленная информация

В 21:12 сообщалось об активности вражеской тактической авиации на восточном направлении и угрозе применения авиационных средств поражения для прифронтовых областей.

В 21:19 – БПЛА на юго-западе Черниговщины, курс – Киевщина (Вышгородский р-н).

В 21:20 – БПЛА на г.Запорожье с востока.

В 21:36 - Пуски КАБ на Донетчину.

В 21:39 – Запорожская область: БПЛА курсом на Вольнянск.

В 21:42 – Пуски КАБ к востоку Днепропетровщины.

В 21:56 – Активность вражеской тактической авиации на северо-восточном направлении. Угроза применения авиационных средств поражения прифронтовых областей.

В 22:01 – Пуски КАБ на Сумщину.

В 22:04 – БпЛА на севере Сумщины курсом на Ямполь и Шостку.

В 22:09 – БПЛА на северо-востоке Черниговщины, курс – юго-западный (вектор – н.п. Холмы).

В 22:10 – Пуски КАБ на север Харьковщины.

Ранее мы сообщали, что Россия дважды за день обстреляла Херсон. В результате атаки есть погибшие и раненые.

