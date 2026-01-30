Россия атакует Украину ударными беспилотниками

Атака беспилотников 30 января

Вечером 30 января российские войска осуществили атаку на территорию Украины с применением ударных беспилотников.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Воздушных сил ВСУ.

Украинские военные принимают меры для отражения воздушной угрозы и защиты воздушного пространства.

Движение ударных БПЛА:

В 19:22 - Черниговская область: БПЛА в районе н.п. Новгород-Сиверский, Макошино, Городняя.

В 19:43 - Черниговская область: БПЛА над/мимо Седнева, курс - юго-восточный.

В 19:52 - БПЛА на Запорожье с востока.

В 20:17 - БПЛА на Запорожье с северо-востока.

Обновленная информация

В 21:12 сообщалось об активности вражеской тактической авиации на восточном направлении и угрозе применения авиационных средств поражения для прифронтовых областей.

В 21:19 – БПЛА на юго-западе Черниговщины, курс – Киевщина (Вышгородский р-н).

В 21:20 – БПЛА на г.Запорожье с востока.

В 21:36 - Пуски КАБ на Донетчину.

В 21:39 – Запорожская область: БПЛА курсом на Вольнянск.

В 21:42 – Пуски КАБ к востоку Днепропетровщины.

В 21:56 – Активность вражеской тактической авиации на северо-восточном направлении. Угроза применения авиационных средств поражения прифронтовых областей.

В 22:01 – Пуски КАБ на Сумщину.

В 22:04 – БпЛА на севере Сумщины курсом на Ямполь и Шостку.

В 22:09 – БПЛА на северо-востоке Черниговщины, курс – юго-западный (вектор – н.п. Холмы).

В 22:10 – Пуски КАБ на север Харьковщины.

Берегите себя и находитесь в безопасных местах!

Ось перемир я по рашиськи ,не вір рашиським варварам вони розуміють лише силу.
30.01.2026 21:00 Ответить
Вони нам нічого і не обіцяли. Щось Трампу пообіцяли за нашими спинами, але то таке.
30.01.2026 21:25 Ответить
ЕТО ДРУГОЕ....ми просто не розуміємо - якщо коротко.

А по факту що ви хочете від сутенера неповнолітніх дівчат?
31.01.2026 01:36 Ответить
Ось перемир я по рашиськи ,не вір рашиським варварам вони розуміють лише силу.
30.01.2026 21:00 Ответить
Вони нам нічого і не обіцяли. Щось Трампу пообіцяли за нашими спинами, але то таке.
30.01.2026 21:25 Ответить
Воно то так, але нашим заборонено відповідати.
31.01.2026 07:09 Ответить
ЗЕленський сказав,що вони по енергооб'єктах майже не б'ють,бо буде дзеркальна відповідь,теж не битимемо.Решта то не в рахунок.
30.01.2026 22:32 Ответить
Зеля, а де наша дзеркальна відповідь? Хто відповість за свої слова і гарантії? Коли ''гарантів'' будуть вішати або розстрілювати за порушення зобов'язань? Оце точно такий мірний план і гарантії безпеки так будуть виконуватись. Рашисти будуть Україну добивати а Зеля з Тромбом будуть сцяти нам в вуха що всейде по плану і головне не правацирувать щоб не зірвати ''перемир'я''
30.01.2026 22:39 Ответить
Авжеж, адміністрація Тампона тільки й чекає, щоб звинуватити Україну у зриві "чудових домовленостей" свого рудого телепня.
30.01.2026 22:54 Ответить
Так це те ж саме що буде і після підписання ''мирної угоди'' і ''гарантій безпеки''. Тупо поставлять Україну раком і будуть гвалтувати. А якщо Україна рипнеться то зразу звинуватять нас же в зриві всіх угод і '' гаранти'' швидко вмиють руки віддавши рашистам Україну голу і босу як общипану курку.
30.01.2026 22:59 Ответить
Донні "домовився", ****...
30.01.2026 22:51 Ответить
ЕТО ДРУГОЕ....ми просто не розуміємо - якщо коротко.

А по факту що ви хочете від сутенера неповнолітніх дівчат?
31.01.2026 01:36 Ответить
 
 