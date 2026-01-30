Россия второй раз за день обстреляла Херсон: есть погибший и раненые

Очередной массированный артиллерийский обстрел Херсона: есть погибший и раненые гражданские.

Херсонская областная прокуратура.

РФ вечером обстреляла Херсон

По данным следствия, 30 января 2026 года около 16:50 российская армия в очередной раз осуществила массированный артиллерийский обстрел Херсона.

Жертвы обстрела

Предварительно известно, что от последствий атаки:

погиб 37-летний мужчина,

еще двое мирных жителей получили ранения и находятся под наблюдением медиков.

Пострадала жилая застройка и другая гражданская инфраструктура.

Напомним, сегодня около 12:00 враг также атаковал Херсон артиллерийским оружием - погиб водитель общественного транспорта, еще пять человек получили травмы.