Россия второй раз за день обстреляла Херсон: есть погибший и раненые
Очередной массированный артиллерийский обстрел Херсона: есть погибший и раненые гражданские.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Херсонская областная прокуратура.
РФ вечером обстреляла Херсон
По данным следствия, 30 января 2026 года около 16:50 российская армия в очередной раз осуществила массированный артиллерийский обстрел Херсона.
Жертвы обстрела
Предварительно известно, что от последствий атаки:
- погиб 37-летний мужчина,
- еще двое мирных жителей получили ранения и находятся под наблюдением медиков.
Пострадала жилая застройка и другая гражданская инфраструктура.
Напомним, сегодня около 12:00 враг также атаковал Херсон артиллерийским оружием - погиб водитель общественного транспорта, еще пять человек получили травмы.
