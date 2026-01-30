УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8656 відвідувачів онлайн
Новини Удари РФ по Херсону
628 2

Росія вдруге за день обстріляла Херсон: є загиблий та поранені

херсон

Черговий масований артилерійський обстріл Херсона: є загиблий та поранені цивільні.

Як інформує Цензор.НЕТ,  про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

РФ увечері обстріляла Херсон

За даними слідства, 30 січня 2026 року близько 16:50 російська армія вкотре здійснила масований артилерійський обстріл Херсона.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Три людини загинули і 10 - поранені через російські обстріли Херсонщини

Жертви обстрілу

Попередньо відомо, що від наслідків атаки:

  • загинув 37-річний чоловік,
  • ще двоє мирних жителів отримали поранення та перебувають під наглядом медиків.

Зазнала пошкоджень житлова забудова та інша цивільна інфраструктура.

Також читайте: Ворожий дрон атакував автозаправну станцію у Херсоні. ФОТОрепортаж

Нагадаємо, сьогодні близько 12:00 ворог також атакував Херсон артилерійською зброєю – загинув водій громадського транспорту, ще п’ятеро людей дістали травм.

Автор: 

обстріл (33828) Херсон (3832)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Де Потужна стіна дронів і ще з десятка три ze 🤡обіцяних прожектів ?
Де потужне РЕМ і проміні смерті від потужного Цифровізатора поля битви ??
показати весь коментар
30.01.2026 20:49 Відповісти
показати весь коментар
30.01.2026 21:40 Відповісти
 
 