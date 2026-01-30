Росія вдруге за день обстріляла Херсон: є загиблий та поранені

Черговий масований артилерійський обстріл Херсона: є загиблий та поранені цивільні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура.

РФ увечері обстріляла Херсон

За даними слідства, 30 січня 2026 року близько 16:50 російська армія вкотре здійснила масований артилерійський обстріл Херсона.

Жертви обстрілу

Попередньо відомо, що від наслідків атаки:

загинув 37-річний чоловік,

ще двоє мирних жителів отримали поранення та перебувають під наглядом медиків.

Зазнала пошкоджень житлова забудова та інша цивільна інфраструктура.

Нагадаємо, сьогодні близько 12:00 ворог також атакував Херсон артилерійською зброєю – загинув водій громадського транспорту, ще п’ятеро людей дістали травм.