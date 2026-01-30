Росія вдруге за день обстріляла Херсон: є загиблий та поранені
Черговий масований артилерійський обстріл Херсона: є загиблий та поранені цивільні.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура.
РФ увечері обстріляла Херсон
За даними слідства, 30 січня 2026 року близько 16:50 російська армія вкотре здійснила масований артилерійський обстріл Херсона.
Жертви обстрілу
Попередньо відомо, що від наслідків атаки:
- загинув 37-річний чоловік,
- ще двоє мирних жителів отримали поранення та перебувають під наглядом медиків.
Зазнала пошкоджень житлова забудова та інша цивільна інфраструктура.
Нагадаємо, сьогодні близько 12:00 ворог також атакував Херсон артилерійською зброєю – загинув водій громадського транспорту, ще п’ятеро людей дістали травм.
