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Ворожий дрон атакував автозаправну станцію у Херсоні. ФОТОрепортаж

Російський дрон атакував автозаправну станцію у Херсоні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

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Які наслідки?

Як зазначається, через скид вибухонебезпечного предмету загорівся газовий модуль та легкова автівка на території АЗС.

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"Рятувальники ліквідували пожежу. Роботи ускладнювалися постійною активністю ворожих безпілотників", - йдеться у повідомленні.

АЗС у Херсоні
АЗС у Херсоні
АЗС у Херсоні

Що передувало?

  • Як зазначалося, дві людини загинули і дві поранені внаслідок ворожих обстрілів Херсонщини.
  • Також повідомлялося, що через артилерійський обстріл Херсона загинули двоє мирних мешканців.

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АЗС (2031) обстріл (35173) Херсон (3931)
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