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Ворожий дрон атакував автозаправну станцію у Херсоні. ФОТОрепортаж
Російський дрон атакував автозаправну станцію у Херсоні.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.
Які наслідки?
Як зазначається, через скид вибухонебезпечного предмету загорівся газовий модуль та легкова автівка на території АЗС.
"Рятувальники ліквідували пожежу. Роботи ускладнювалися постійною активністю ворожих безпілотників", - йдеться у повідомленні.
Що передувало?
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