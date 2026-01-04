Ворожий дрон атакував автозаправну станцію у Херсоні. ФОТОрепортаж

Російський дрон атакував автозаправну станцію у Херсоні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Які наслідки?

Як зазначається, через скид вибухонебезпечного предмету загорівся газовий модуль та легкова автівка на території АЗС.

Також читайте: Херсонська ТЕЦ більше не може працювати у звичному режимі, для мешканців міста везуть обігрівчі

"Рятувальники ліквідували пожежу. Роботи ускладнювалися постійною активністю ворожих безпілотників", - йдеться у повідомленні.







Що передувало?

Як зазначалося, дві людини загинули і дві поранені внаслідок ворожих обстрілів Херсонщини.

Також повідомлялося, що через артилерійський обстріл Херсона загинули двоє мирних мешканців.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіяни знову вдарили по ТЕЦ у Херсоні