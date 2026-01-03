Артилерійський обстріл Херсону: загинули двоє мирних мешканців

Внаслідок артилерійської атаки армії РФ 3 січня в Херсоні загинуло двоє цивільних.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Херсонську обласну прокуратуру.

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За процесуального керівництва Херсонської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину, що призвів до загибелі людей (ч. 2 ст. 438 КК України).

За даними слідства, 3 січня 2026 року близько 10:30 окупанти атакували Херсон артилерійською зброєю.

Внаслідок вибуху снаряда загинули літня жінка та чоловік середнього віку. Обидва перебували у легковому автомобілі, що стояв на подвір'ї.

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У ранковому зведенні станом на 06:00 03.01.2026 повідомили, що минулої доби під ворожим дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами перебували Антонівка, Придніпровське, Знам'янка, Благодатне, Посад – Покровське, Білозерка, Софіївка, Кізомис, Томина Балка, Дніпровське, Янтарне, Микільське, Новотягинка, Берислав, Раківка, Високе, Дудчани, Зміївка, Качкарівка, Монастирське, Новоолександрівка, Осокорівка, Червоний Маяк, Веселе, Козацьке та місто Херсон.

Руйнування

російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 3 багатоповерхівки та 3 приватні будинки. Також окупанти понівечили стільникову вежу, господарську споруду, кіоск та приватні автомобілі.

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Жертви

Через російську агресію 2 людини загинули, ще 2 - дістали поранення.