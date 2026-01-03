Артиллерийский обстрел Херсона: погибли двое мирных жителей

В результате артиллерийской атаки армии РФ 3 января в Херсоне погибли двое мирных жителей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Херсонскую областную прокуратуру.

Под процессуальным руководством Херсонской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по факту совершения военного преступления, повлекшего гибель людей (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

По данным следствия, 3 января 2026 года около 10:30 оккупанты атаковали Херсон артиллерийским оружием.

В результате взрыва снаряда погибли пожилая женщина и мужчина среднего возраста. Оба находились в легковом автомобиле, который стоял во дворе.

В утреннем сводке по состоянию на 06:00 03.01.2026 сообщили, что за прошедшие сутки под вражеским дронным террором, авиационными ударами и артиллерийскими обстрелами находились Антоновка, Приднепровское, Знаменка, Благодатное, Посад – Покровское, Белозерка, Софиевка, Кизомыс, Томина Балка, Днепровское, Янтарное, Никольское, Новотягинка, Берислав, Раковка, Высокое, Дудчаны, Змиевка, Качкаровка, Монастырское, Новоалександровка, Осокоровка, Червоный Маяк, Веселое, Казацкое и город Херсон.

Разрушения

Российские военные наносили удары по критической и социальной инфраструктуре; жилым кварталам населенных пунктов области, в частности повредили 3 многоэтажки и 3 частных дома. Также оккупанты разрушили сотовую вышку, хозяйственную постройку, киоск и частные автомобили.

Жертвы

Из-за российской агрессии два человека погибли, еще двое получили ранения.