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Вражеский дрон атаковал автозаправочную станцию в Херсоне. ФОТОРЕПОРТАЖ
Российский дрон атаковал автозаправочную станцию в Херсоне.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.
Каковы последствия?
Как отмечается, из-за сброса взрывоопасного предмета загорелся газовый модуль и легковой автомобиль на территории АЗС.
"Спасатели ликвидировали пожар. Работы осложнялись постоянной активностью вражеских беспилотников", - говорится в сообщении.
Что предшествовало?
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