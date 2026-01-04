Вражеский дрон атаковал автозаправочную станцию в Херсоне. ФОТОРЕПОРТАЖ

Российский дрон атаковал автозаправочную станцию в Херсоне.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

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Каковы последствия?

Как отмечается, из-за сброса взрывоопасного предмета загорелся газовый модуль и легковой автомобиль на территории АЗС.

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"Спасатели ликвидировали пожар. Работы осложнялись постоянной активностью вражеских беспилотников", - говорится в сообщении.







Что предшествовало?

Как отмечалось, два человека погибли и два ранены в результате вражеских обстрелов Херсонщины.

Также сообщалось, что из-за артиллерийского обстрела Херсона погибли два мирных жителя.

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