Два человека погибли и два ранены в результате вражеских обстрелов Херсонской области

За прошедшие сутки российские войска наносили удары по населенным пунктам Херсонской области, в результате чего есть погибшие и раненые.

Об этом сообщил глава ОВА Александр Прокудин, передает Цензор.НЕТ.

Жертвы атак

"Из-за российской агрессии 2 человека погибли, еще 2 получили ранения", - говорится в сообщении.

Атакованы населенные пункты

Как отмечается, за прошедшие сутки россияне атаковали область дронами, авиацией и артиллерией.

Под вражеским обстрелом были Антоновка, Зеленовка, Приднепровское, Садовое, Дарьевка, Ивановка, Никольское, Новотягинка, Токаровка, Белозерка, Днепровское, Надиевка, Кизомыс, Янтарное, Станислав, Софиевка, Александровка, Широкая Балка, Берислав, Раковка, Нововоронцовка, Миловое, Дудчаны, Республиканец, Золотая Балка, Отрадокаменка, Новорайск, Красный Маяк, Веселое, Казацкое и город Херсон.

Куда били россияне?

Российские военные били по критической и социальной инфраструктуре; жилым кварталам населенных пунктов области, в частности повредили:

8 многоэтажек

6 частных домов.

Также оккупанты повредили сеть электротранспорта, магазин и частные автомобили.

Кроме того, сообщается, что вчера из освобожденных громад региона эвакуировали 18 человек.