Дві людини загинули і дві поранені внаслідок ворожих обстрілів Херсонщини

Упродовж минулої доби російські війська завдавали ударів по населених пунктах Херсонської області, внаслідок чого є загиблі та поранені.

Про це повідомив голова ОВА Олександр Прокудін, передає Цензор.НЕТ.

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Жертви атак

"Через російську агресію 2 людини загинули, ще 2 - дістали поранення", - йдеться в повідомленні.

Атаковані населені пункти

Як зазначається, минулої доби росіяни атакували область дронами, з авіації та артилерії.

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Під ворожими обстрілами перебували Антонівка, Зеленівка, Придніпровське, Садове, Дар'ївка, Іванівка, Микільське, Новотягинка, Токарівка, Білозерка, Дніпровське, Надіївка, Кізомис, Янтарне, Станіслав, Софіївка, Олександрівка, Широка Балка, Берислав, Раківка, Нововоронцовка, Милове, Дудчани, Республіканець, Золота Балка, Одрадокам'янка, Новорайськ, Червоний Маяк, Веселе, Козацьке та місто Херсон.

Куди били росіяни?

Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили:

8 багатоповерхівок

6 приватних будинків.

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Також окупанти понівечили мережу електротранспорту, магазин та приватні автомобілі.

Крім того повідомляється, що вчора зі звільнених громад регіону евакуювали 18 людей.