Росія атакує Україну ударними безпілотниками

Атака безпілотників 30 січня

Увечері 30 січня російські війська здійснили атаку на територію України із застосуванням ударних безпілотників.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні Повітряних сил ЗСУ.

Українські військові вживають заходів для відбиття повітряної загрози та захисту повітряного простору.

Рух ударних БпЛА:

О 19:22 - Чернігівщина: БпЛА в районі н.п. Новгород-Сіверський, Макошине, Городня.

О 19:43 - Чернігівщина: БпЛА на/повз Седнів, курс - південно-східний.

О 19:52 - БпЛА на Запоріжжя зі сходу.

О 20:17 - БпЛА на Запоріжжя з північного сходу.

Оновлена інформація

О 21:12 - Повідомлялося про активність ворожої тактичної авіації на східному напрямку та загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей.

О 21:19 - БпЛА на південному заході Чернігівщини, курс - Київщина (Вишгородський р-н).

О 21:20 - БпЛА на м.Запоріжжя зі сходу.

О 21:36 - Пуски КАБ на Донеччину.

О 21:39 - Запорізька область: БпЛА курсом на Вільнянськ.

О 21:42 - Пуски КАБ на схід Дніпропетровщини.

О 21:56 - Активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку. Загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей.

О 22:01 - Пуски КАБ на Сумщину.

О 22:04 - БпЛА на півночі Сумщини курсом на Ямпіль та Шостку.

О 22:09 - БпЛА на північному сході Чернігівщини, курс - південно-західний (вектор - н.п. Холми).

О 22:10 - Пуски КАБ на північ Харківщини.

Оновлення

БпЛА на Запоріжжі курсом на Новомиколаївку з південного заходу та Комишуваху з півночі, - повідомлялося о 23:34.

Запоріжжя: БпЛА курсом на Вільнянськ з південного заходу, - повідомлялося о 23:39.

Запоріжжя: БпЛА східніше Комишувахи, курс - північний/північно-східний, - повідомлялося о 00:10.

Запоріжжя: БпЛА в напрямку обласного центру та Вільнянська з південного сходу, - повідомлялося о 00:30.

О 01:13 повідомлялося про рух дронів на Чернігівщині:

  • БпЛА курсом на/повз Макошине на півдні, курс - західний;
  • БпЛА на сході від Березни, курс - південний.

БпЛА курсом на м.Запоріжжя зі сходу, - повідомлялося о 01:13.

Змінив курс на Вільнянськ, - повідомлялося о 01:18. 

Бережіть себе та перебувайте у безпечних місцях!

безпілотник БпЛА (5784) обстріл (33828) атака (1424) Шахед (2164)
Топ коментарі
Ось перемир я по рашиськи ,не вір рашиським варварам вони розуміють лише силу.
30.01.2026 21:00
30.01.2026 21:00 Відповісти
Вони нам нічого і не обіцяли. Щось Трампу пообіцяли за нашими спинами, але то таке.
30.01.2026 21:25
30.01.2026 21:25 Відповісти
ЕТО ДРУГОЕ....ми просто не розуміємо - якщо коротко.

А по факту що ви хочете від сутенера неповнолітніх дівчат?
31.01.2026 01:36 Відповісти
Воно то так, але нашим заборонено відповідати.
31.01.2026 07:09 Відповісти
ЗЕленський сказав,що вони по енергооб'єктах майже не б'ють,бо буде дзеркальна відповідь,теж не битимемо.Решта то не в рахунок.
30.01.2026 22:32 Відповісти
Зеля, а де наша дзеркальна відповідь? Хто відповість за свої слова і гарантії? Коли ''гарантів'' будуть вішати або розстрілювати за порушення зобов'язань? Оце точно такий мірний план і гарантії безпеки так будуть виконуватись. Рашисти будуть Україну добивати а Зеля з Тромбом будуть сцяти нам в вуха що всейде по плану і головне не правацирувать щоб не зірвати ''перемир'я''
30.01.2026 22:39 Відповісти
Авжеж, адміністрація Тампона тільки й чекає, щоб звинуватити Україну у зриві "чудових домовленостей" свого рудого телепня.
30.01.2026 22:54 Відповісти
Так це те ж саме що буде і після підписання ''мирної угоди'' і ''гарантій безпеки''. Тупо поставлять Україну раком і будуть гвалтувати. А якщо Україна рипнеться то зразу звинуватять нас же в зриві всіх угод і '' гаранти'' швидко вмиють руки віддавши рашистам Україну голу і босу як общипану курку.
30.01.2026 22:59 Відповісти
Донні "домовився", ****...
30.01.2026 22:51 Відповісти
ЕТО ДРУГОЕ....ми просто не розуміємо - якщо коротко.

А по факту що ви хочете від сутенера неповнолітніх дівчат?
31.01.2026 01:36 Відповісти
 
 