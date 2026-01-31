Росія атакує Україну ударними безпілотниками

Увечері 30 січня російські війська здійснили атаку на територію України із застосуванням ударних безпілотників.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні Повітряних сил ЗСУ.

Українські військові вживають заходів для відбиття повітряної загрози та захисту повітряного простору.

Рух ударних БпЛА:

О 19:22 - Чернігівщина: БпЛА в районі н.п. Новгород-Сіверський, Макошине, Городня.

О 19:43 - Чернігівщина: БпЛА на/повз Седнів, курс - південно-східний.

О 19:52 - БпЛА на Запоріжжя зі сходу.

О 20:17 - БпЛА на Запоріжжя з північного сходу.

Оновлена інформація

О 21:12 - Повідомлялося про активність ворожої тактичної авіації на східному напрямку та загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей.

О 21:19 - БпЛА на південному заході Чернігівщини, курс - Київщина (Вишгородський р-н).

О 21:20 - БпЛА на м.Запоріжжя зі сходу.

О 21:36 - Пуски КАБ на Донеччину.

О 21:39 - Запорізька область: БпЛА курсом на Вільнянськ.

О 21:42 - Пуски КАБ на схід Дніпропетровщини.

О 21:56 - Активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку. Загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей.

О 22:01 - Пуски КАБ на Сумщину.

О 22:04 - БпЛА на півночі Сумщини курсом на Ямпіль та Шостку.

О 22:09 - БпЛА на північному сході Чернігівщини, курс - південно-західний (вектор - н.п. Холми).

О 22:10 - Пуски КАБ на північ Харківщини.

Оновлення

БпЛА на Запоріжжі курсом на Новомиколаївку з південного заходу та Комишуваху з півночі, - повідомлялося о 23:34.

Запоріжжя: БпЛА курсом на Вільнянськ з південного заходу, - повідомлялося о 23:39.

Запоріжжя: БпЛА східніше Комишувахи, курс - північний/північно-східний, - повідомлялося о 00:10.

Запоріжжя: БпЛА в напрямку обласного центру та Вільнянська з південного сходу, - повідомлялося о 00:30.

О 01:13 повідомлялося про рух дронів на Чернігівщині:

БпЛА курсом на/повз Макошине на півдні, курс - західний;

БпЛА на сході від Березни, курс - південний.

БпЛА курсом на м.Запоріжжя зі сходу, - повідомлялося о 01:13.

Змінив курс на Вільнянськ, - повідомлялося о 01:18.

Бережіть себе та перебувайте у безпечних місцях!

