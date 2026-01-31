Росія атакує Україну ударними безпілотниками
Увечері 30 січня російські війська здійснили атаку на територію України із застосуванням ударних безпілотників.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні Повітряних сил ЗСУ.
Українські військові вживають заходів для відбиття повітряної загрози та захисту повітряного простору.
Рух ударних БпЛА:
О 19:22 - Чернігівщина: БпЛА в районі н.п. Новгород-Сіверський, Макошине, Городня.
О 19:43 - Чернігівщина: БпЛА на/повз Седнів, курс - південно-східний.
О 19:52 - БпЛА на Запоріжжя зі сходу.
О 20:17 - БпЛА на Запоріжжя з північного сходу.
Оновлена інформація
О 21:12 - Повідомлялося про активність ворожої тактичної авіації на східному напрямку та загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей.
О 21:19 - БпЛА на південному заході Чернігівщини, курс - Київщина (Вишгородський р-н).
О 21:20 - БпЛА на м.Запоріжжя зі сходу.
О 21:36 - Пуски КАБ на Донеччину.
О 21:39 - Запорізька область: БпЛА курсом на Вільнянськ.
О 21:42 - Пуски КАБ на схід Дніпропетровщини.
О 21:56 - Активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку. Загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей.
О 22:01 - Пуски КАБ на Сумщину.
О 22:04 - БпЛА на півночі Сумщини курсом на Ямпіль та Шостку.
О 22:09 - БпЛА на північному сході Чернігівщини, курс - південно-західний (вектор - н.п. Холми).
О 22:10 - Пуски КАБ на північ Харківщини.
Оновлення
БпЛА на Запоріжжі курсом на Новомиколаївку з південного заходу та Комишуваху з півночі, - повідомлялося о 23:34.
Запоріжжя: БпЛА курсом на Вільнянськ з південного заходу, - повідомлялося о 23:39.
Запоріжжя: БпЛА східніше Комишувахи, курс - північний/північно-східний, - повідомлялося о 00:10.
Запоріжжя: БпЛА в напрямку обласного центру та Вільнянська з південного сходу, - повідомлялося о 00:30.
О 01:13 повідомлялося про рух дронів на Чернігівщині:
- БпЛА курсом на/повз Макошине на півдні, курс - західний;
- БпЛА на сході від Березни, курс - південний.
БпЛА курсом на м.Запоріжжя зі сходу, - повідомлялося о 01:13.
Змінив курс на Вільнянськ, - повідомлялося о 01:18.
Бережіть себе та перебувайте у безпечних місцях!
