Украинская ПВО уничтожила 9707 воздушных целей в январе, - Воздушные силы

В течение января 2026 года противовоздушной обороной Сил обороны уничтожено 9707 воздушных целей врага.

Об этом сообщают Воздушные силы, передает Цензор.НЕТ.

Что удалось уничтожить?

Так, противовоздушной обороной уничтожено:

  • 13 крылатых ракет Х-101;
  • 9 крылатых ракет Х-22/Х-32;
  • 37 баллистических ракет "Искандер-М/KN-23";
  • 10 крылатых ракет "Калибр";
  • 4 управляемые авиационные ракеты Х-59/69;
  • 6 крылатых ракет "Искандер-К";
  • 2725 ударных БПЛА типа Shahed;
  • 565 разведывательных БПЛА;
  • 18185 БПЛА других типов.

Работа авиации

Авиацией Воздушных Сил в течение января осуществлено 614 самолетовылетов, в частности:

  • около 460 – на истребительное авиационное прикрытие;
  • более 90 – на огневое поражение и авиационную поддержку войск.

Также в январе 2026 года авиацией Сил обороны Украины уничтожено 392 воздушные цели:

  • 11 крылатых ракет,
  • 381 БПЛА.

Поражены командные пункты, объекты логистического обеспечения, а также места скопления живой силы и техники противника.

Что предшествовало?

Напомним, в ночь на 31 января 2026 года противник атаковал 85 ударными БПЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотниками других типов, около 55 из них - "шахеды".

Лікар замість лікування вшмалив пацієнту 9707 доз морфію.
31.01.2026 14:13 Ответить
Пора вже знести той рашиський завод в єлабузі.
31.01.2026 14:38 Ответить
Вражає! Дякуємо!
31.01.2026 15:56 Ответить
 
 