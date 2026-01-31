Украинская ПВО уничтожила 9707 воздушных целей в январе, - Воздушные силы

В течение января 2026 года противовоздушной обороной Сил обороны уничтожено 9707 воздушных целей врага.

Об этом сообщают Воздушные силы, передает Цензор.НЕТ.

Что удалось уничтожить?

Так, противовоздушной обороной уничтожено:

13 крылатых ракет Х-101;

9 крылатых ракет Х-22/Х-32;

37 баллистических ракет "Искандер-М/KN-23";

10 крылатых ракет "Калибр";

4 управляемые авиационные ракеты Х-59/69;

6 крылатых ракет "Искандер-К";

2725 ударных БПЛА типа Shahed;

565 разведывательных БПЛА;

18185 БПЛА других типов.

Работа авиации

Авиацией Воздушных Сил в течение января осуществлено 614 самолетовылетов, в частности:

около 460 – на истребительное авиационное прикрытие;

более 90 – на огневое поражение и авиационную поддержку войск.

Также в январе 2026 года авиацией Сил обороны Украины уничтожено 392 воздушные цели:

11 крылатых ракет,

381 БПЛА.

Поражены командные пункты, объекты логистического обеспечения, а также места скопления живой силы и техники противника.

Что предшествовало?

Напомним, в ночь на 31 января 2026 года противник атаковал 85 ударными БПЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотниками других типов, около 55 из них - "шахеды".