Украинская ПВО уничтожила 9707 воздушных целей в январе, - Воздушные силы
В течение января 2026 года противовоздушной обороной Сил обороны уничтожено 9707 воздушных целей врага.
Об этом сообщают Воздушные силы, передает Цензор.НЕТ.
Что удалось уничтожить?
Так, противовоздушной обороной уничтожено:
- 13 крылатых ракет Х-101;
- 9 крылатых ракет Х-22/Х-32;
- 37 баллистических ракет "Искандер-М/KN-23";
- 10 крылатых ракет "Калибр";
- 4 управляемые авиационные ракеты Х-59/69;
- 6 крылатых ракет "Искандер-К";
- 2725 ударных БПЛА типа Shahed;
- 565 разведывательных БПЛА;
- 18185 БПЛА других типов.
Работа авиации
Авиацией Воздушных Сил в течение января осуществлено 614 самолетовылетов, в частности:
- около 460 – на истребительное авиационное прикрытие;
- более 90 – на огневое поражение и авиационную поддержку войск.
Также в январе 2026 года авиацией Сил обороны Украины уничтожено 392 воздушные цели:
- 11 крылатых ракет,
- 381 БПЛА.
Поражены командные пункты, объекты логистического обеспечения, а также места скопления живой силы и техники противника.
Что предшествовало?
Напомним, в ночь на 31 января 2026 года противник атаковал 85 ударными БПЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотниками других типов, около 55 из них - "шахеды".
Besya #601314
Володимир Омельянов
CrossFirenko
