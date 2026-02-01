В январе РФ выпустила по Украине более 6 тыс. БПЛА, 5,5 тыс. КАБов и 158 ракет. Под ударом - энергетика, железная дорога и инфраструктура, - Зеленский

Во многих регионах Украины продолжаются ремонтные работы по восстановлению критической инфраструктуры.

Об этом сообщил в телеграм-канале президент Украины Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Чем РФ била по Украине?

По его словам, только за январь Россия выпустила против Украины более 6000 ударных дронов, около 5500 управляемых авиационных бомб и 158 ракет различных типов.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Момент уничтожения вражеского дрона-камикадзе "Герань". ВИДЕО

"Практически все это - против энергетики, железной дороги, нашей инфраструктуры, всего, что поддерживает нормальность жизни.

Сейчас удары продолжаются. За прошедшую неделю - более 980 ударных дронов, почти 1100 управляемых авиационных бомб и две ракеты применила Россия против Украины. Фиксируем российские попытки разрушить логистику, транспортное сообщение между городами и общинами. Именно поэтому потребность в защите неба не исчезла. Ракеты для Patriot, NASAMS, F-16 и других платформ нужны каждый день", - отметил Зеленский.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что украинская ПВО уничтожила 9707 воздушных целей в январе.

По данным Воздушных сил, 1 февраля обезврежено 76 из 90 вражеских БПЛА, есть попадания в 9 локациях.

Смотрите: Силы ПВО сбили десять из десяти вражеских реактивных дронов, летевших на Киев. ВИДЕО