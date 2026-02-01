В январе РФ выпустила по Украине более 6 тыс. БПЛА, 5,5 тыс. КАБов и 158 ракет. Под ударом - энергетика, железная дорога и инфраструктура, - Зеленский
Во многих регионах Украины продолжаются ремонтные работы по восстановлению критической инфраструктуры.
Об этом сообщил в телеграм-канале президент Украины Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.
Чем РФ била по Украине?
По его словам, только за январь Россия выпустила против Украины более 6000 ударных дронов, около 5500 управляемых авиационных бомб и 158 ракет различных типов.
"Практически все это - против энергетики, железной дороги, нашей инфраструктуры, всего, что поддерживает нормальность жизни.
Сейчас удары продолжаются. За прошедшую неделю - более 980 ударных дронов, почти 1100 управляемых авиационных бомб и две ракеты применила Россия против Украины. Фиксируем российские попытки разрушить логистику, транспортное сообщение между городами и общинами. Именно поэтому потребность в защите неба не исчезла. Ракеты для Patriot, NASAMS, F-16 и других платформ нужны каждый день", - отметил Зеленский.
Что предшествовало?
- Ранее сообщалось, что украинская ПВО уничтожила 9707 воздушных целей в январе.
- По данным Воздушных сил, 1 февраля обезврежено 76 из 90 вражеских БПЛА, есть попадания в 9 локациях.
Асиметрична відповідь - це нестандартна, часто нерівноцінна реакція на дії супротивника.😸
Де дзеркальні удари по москві?
Блекауту в мацкві загалі не було!?!🤔
Повітряні сили самі все повідомляють українцям.
