В январе РФ выпустила по Украине более 6 тыс. БПЛА, 5,5 тыс. КАБов и 158 ракет. Под ударом - энергетика, железная дорога и инфраструктура, - Зеленский

Во многих регионах Украины продолжаются ремонтные работы по восстановлению критической инфраструктуры.

Об этом сообщил в телеграм-канале президент Украины Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.

Чем РФ била по Украине?

По его словам, только за январь Россия выпустила против Украины более 6000 ударных дронов, около 5500 управляемых авиационных бомб и 158 ракет различных типов.

"Практически все это - против энергетики, железной дороги, нашей инфраструктуры, всего, что поддерживает нормальность жизни.

Сейчас удары продолжаются. За прошедшую неделю - более 980 ударных дронов, почти 1100 управляемых авиационных бомб и две ракеты применила Россия против Украины. Фиксируем российские попытки разрушить логистику, транспортное сообщение между городами и общинами. Именно поэтому потребность в защите неба не исчезла. Ракеты для Patriot, NASAMS, F-16 и других платформ нужны каждый день", - отметил Зеленский.

Что предшествовало?

  • Ранее сообщалось, что украинская ПВО уничтожила 9707 воздушных целей в январе.
  • По данным Воздушных сил, 1 февраля обезврежено 76 из 90 вражеских БПЛА, есть попадания в 9 локациях.

Топ комментарии
+12
А скільки було запущено по терориторії фашиської росії ? думаю набагато менше про ракети я взагалі мовчу ,ворог розуміє лише силу.
01.02.2026 10:32 Ответить
+10
А Україна скільки запустила?
01.02.2026 10:33 Ответить
+10
Признайтеся чесно Володимир Олександрович ви від цих цифр отримаєте задоволення, ейфорію. Взагалі як можна вмістити в одне ціле гоноровість на переговорах та розмови про якість кордони констатуючи лише наші проблеми, втрати та кількість ракет в сторону України?
01.02.2026 10:36 Ответить
Твої друзяки зробили більше шкоди ніж тисячі шахедів, ракет та КАБів.
01.02.2026 10:34 Ответить
Добре шо є такий перзидент, без якого це було б неможливо.
01.02.2026 10:43 Ответить
Не кожен президент під час війни має час рахувати ракети противника. Я помітив, що ці навички тільки у авторитарних правителів.
01.02.2026 10:48 Ответить
Підрахуй
01.02.2026 10:43 Ответить
Статист прокинувся.Приведені цифри,а де обіцяна асиметрична відповідь,помста,блекаут москви,за який ти заікався?Не можна постійно кидати слова на вітер.Може так статись що обернеться гівном на вентилятор.
01.02.2026 10:47 Ответить
Ну тут він вперше напевно не збрехав, як пообіцяв так і зробив, тобто ніяк.
Асиметрична відповідь - це нестандартна, часто нерівноцінна реакція на дії супротивника.😸
01.02.2026 10:50 Ответить
Геть обкуреного ішака!
01.02.2026 10:53 Ответить
А Фламінго чомусь не летять.
01.02.2026 10:54 Ответить
Лохів постригли і порозбігались по своїх маєтках в США, Ізраїлі, Європі.. А лохи досі чекають ракет.
01.02.2026 11:59 Ответить
НАВІЩО НАМ ДИКТОР НА ЧОЛІ ДЕРЖАВИ????????
01.02.2026 10:57 Ответить
Скільки мільйонів було змародерено зеленою шоблою в січні?
01.02.2026 11:05 Ответить
Чортів блазень, оманський статист, будь ти проклятий зрадник!
01.02.2026 11:06 Ответить
Українці вимушені гинути та страждати за його злочинні оманські договорняки.
Де дзеркальні удари по москві?
01.02.2026 11:08 Ответить
попереджали же у 2019 році не обирати цього блазня, але ні мудрий нарід на те і мудрий

бо як їм важко було що війну не хоче закінчувати отой Порошенко, їм важко було їздити на заробітки у Польшу та по безвізу у ЄС
01.02.2026 11:12 Ответить
А ми пишаемося повідомленнями як дронарі " завалили" трьх рашистьів!! Не нема дисонансу???(((
01.02.2026 11:27 Ответить
статист херов...
01.02.2026 11:39 Ответить
Блекаут в мацкці тривав місяць?
Блекауту в мацкві загалі не було!?!🤔
Тоді до чого українцям слухати цього п#зд@бола?
Повітряні сили самі все повідомляють українцям.

Цей хрипатий ведучий новин, дуже дорого обходиться Україні.
01.02.2026 11:44 Ответить
зато в нас є
миндич з грошами
на Фламінго
01.02.2026 12:26 Ответить
Наволоч.
01.02.2026 13:01 Ответить
 
 