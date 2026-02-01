Обезврежено 76 из 90 вражеских БПЛА, есть попадания на 9 локациях, - Воздушные силы
В ночь на 1 февраля 2026 года войска РФ атаковали Украину 90 ударными БПЛА типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и беспилотниками других типов, около 60 из них - "шахеды".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.
Как отмечается, воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
Как отработала наша ПВО?
По предварительным данным, по состоянию на 08:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 76 вражеских БПЛА типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и дроны других типов на севере и востоке страны.
Последствия
Зафиксировано попадание 14 ударных БПЛА в 9 локациях, а также падение сбитых (обломки) БПЛА в 2 локациях.
"Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БПЛА. Соблюдайте правила безопасности!" - подчеркивают Воздушные силы.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль