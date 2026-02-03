УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
14750 відвідувачів онлайн
Новини Збиття шахедів Удари США по Ірану
5 360 130

Винищувач США збив іранський "шахед", що наближався до їхнього авіаносця в Аравійському морі

Авіаносець США Авраам Лінкольн

У вівторок військові США збили іранський безпілотник, який "агресивно наближався" до американського авіаносця USS Abraham Lincoln в Аравійському морі.

Про це пише Reuters, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Що відомо?

Зазначається, що іранський безпілотник типу Shahed-139 летів у напрямку авіаносця "з незрозумілими намірами" і був збитий американським винищувачем F-35.

"Винищувач F-35C з авіаносця "Авраам Лінкольн" збив іранський безпілотник в порядку самооборони та для захисту авіаносця і персоналу на борту", - заявив капітан ВМС Тім Хокінс, речник Центрального командування американських збройних сил.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На тлі переговорів США й Ірану в Стамбулі очікують глав МЗС ще шести країн регіону, - Axios

Він додав, що під час інциденту жоден американський військовослужбовець не постраждав, а американське обладнання не було пошкоджене.

Інцидент стався в той час, коли дипломати намагалися організувати ядерні переговори між Іраном і США, а президент США Дональд Трамп попередив, що, з огляду на те, що американські військові кораблі прямують до Ірану, якщо угода не буде досягнута, ймовірно, трапляться "погані речі".

  • Військові США додали, що перехоплення безпілотника відбулося через кілька годин після іншого інциденту, в якому іранські сили переслідували торговельне судно під американським прапором з американським екіпажем, що перебувало в Ормузькій протоці.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Президент Ірану Пезешкіан наказав почати переговори зі США щодо ядерної програми, - ЗМІ

Більше про авіаносець USS Abraham Lincoln

Авіаносна ударна група "Лінкольн" є найпомітнішою частиною військового нарощування США на Близькому Сході після жорстокого придушення антиурядових демонстрацій минулого місяця, найсмертоносніших внутрішніх заворушень в Ірані з часів революції 1979 року.

  • За даними CENTCOM, зараз американський авіаносець USS Abraham Lincoln проводить "рутинні польотні операції" в районі Аравійського моря. На його борту базуються три ескадрильї винищувачів F/A-18E Super Hornet і одна ескадрилья винищувачів п'ятого покоління F-35C Lightning II.
  • До складу авіаносної ударної групи входять есмінці USS Spruance, USS Michael Murphy і USS Frank Petersen, які оснащені крилатими ракетами Tomahawk з дальністю дії 1,6 тис. кілометрів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна визнала Корпус вартових ісламської революції терористичною організацією, - Зеленський

Автор: 

Іран (3386) США (26516) Шахед (2190) винищувач (120)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+22
Цікаво - чи справляться "найвеличніші вояки світу", коли ті "шахєди" підуть "роями", як у нас?...
показати весь коментар
03.02.2026 20:34 Відповісти
+17
Интересно, сколько стоила ракета. А еще интересно, что бы сделали американцы, если бы это был не один шахед, а, скажем, пару сотен.
показати весь коментар
03.02.2026 20:37 Відповісти
+14
А хто його знає... Американці вдало воюють лише з великими цілями... З роями партизанів у них ніколи нічого не вдавалося...
показати весь коментар
03.02.2026 20:39 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Ти бачив екзо в ЗСУ? І в нашій країні люди вже не вирішують що їм краще. В мене забрали родича каліку в палатку при мінус 15 на 30 людей - нарколиг, алкашів та інший цвіт нації, є навіть ВІЛ-позитивний. Не відкосиш, усі на м'ясо.
показати весь коментар
03.02.2026 23:28 Відповісти
Хоч би ескалації не вийшло
показати весь коментар
03.02.2026 20:47 Відповісти
нехай придбають L-159 в Чехії замість F-35
Дешевше буде....
показати весь коментар
03.02.2026 20:48 Відповісти
Без сумніву цей випадок гідний щоб зняти голівудський блокбастер з Томом Крузом.
показати весь коментар
03.02.2026 20:55 Відповісти
показати весь коментар
03.02.2026 20:58 Відповісти
показати весь коментар
03.02.2026 21:02 Відповісти
BBC
Ормузька протока між Іраном та Оманом - критично важливий транзитний коридор світової торгівлі. Через неї щорічно проходить близько 20% світового експорту зрідженого природного газу і приблизно 20-25% нафти та нафтопродуктів.

Іран проводив навчання з швидкого встановлення морських мін.
Якщо він надумає піти на такий крок, це неминуче призведе до серйозних наслідків для світової торгівлі та спричинить різкий ріст цін на нафту.
показати весь коментар
03.02.2026 21:03 Відповісти
Потужно. Заради ******** консервної, яку в Україні збивають PISUN-ами за 5 копійок, підняли винищувач п'ятого покоління. А збили ракетою вартістю кілька мільйонів, напевно.
показати весь коментар
03.02.2026 21:10 Відповісти
вночі круто позбивали. стільки прильотів було, що капець. зате стерненко нового рейнджа купить, бо щось тільки збори проводить на дрони, а де вони? ніхто не знає.
показати весь коментар
03.02.2026 21:15 Відповісти
знов ти шмат руснятини тут кацапську пропаганду поширюєш, коли вже тебе на ass-vo відправлять, мавіки в дупі носити
показати весь коментар
03.02.2026 21:20 Відповісти
от ти і спалилось, ... , в Україні воно сидить, ага.
всі все чули.
показати весь коментар
03.02.2026 21:28 Відповісти
ну так, ти даун поширюєш русняву пропаганду, тому тебе твої русняві брати мають відправити на ass-vo, будеш там в своєму дуплі мавіки носити
показати весь коментар
03.02.2026 21:38 Відповісти
ти знову називаєш слова наших топ чиновників Сибіги, Зелі, і інших кацапськими брехнями. якого хріна ти взагалі ставиш під сумнів їх слова? не довіряй нідерландським політикам.
показати весь коментар
03.02.2026 21:42 Відповісти
я особисто твої слова називаю брехнею, ти брешеш проти волонтерського руху

кацап, шуруй на ass-vo, будеш в дупі мавіки носити
показати весь коментар
03.02.2026 21:44 Відповісти
Москалям дуже невигідна угода США та Ірану. Їм потрібна війна для стабільного рості цін на нафту. Тож звідки взявся той шахед - хз.
показати весь коментар
03.02.2026 21:20 Відповісти
Тут палиця о двух кінцях, те що ти написав правда але і Іран стратегічний партнер рашки який постачає комплектуючи та, як би це було не смішно, технології. Якщо Трамп роздовбає Іран то ВПК рашки дуже просяде хоч вони і локалізували багато чого.
показати весь коментар
03.02.2026 21:46 Відповісти
Все що можна було надати росії - Іран вже надав. Зараз москалі штампують власні БПЛА за іранськими технологіями, а балістику москалям допомагає виробляти Китай. Зараз Іран москалям потрібен, як нестабільна країна, а якщо США влізуть у конфлікт і Іран перекриє Ормузьку протоку і задере ціни на нафту вище 100 дол - це не те що окупить всі ракети та шахеди - це кратно перекриє усю надану Іраном до цього допомогу.
показати весь коментар
03.02.2026 22:04 Відповісти
Це не так, Іран не дурний щоб усе передати а не розтягувати виторговуючи щось собі. До того ж Іран теж розробляє новітні зразки зброї. Тому суда мотаються між рашкою та Іраном як іранські так і російськи.
Тільки в цьому році були новини про те що тоне іранське судно зі зброєю для РФ і що перевернувся суховантаж РФ зі зброєю з Ірану. Ще була новина що ЗСУ потопили судно із зброєю з Ірану. Це тільки за місяць.
Возять з Ірану не тільки різноманітні військові вантажі, возять дрони, комплектуючі, снаряди та навіть балістичні ракети. Це тільки те що відомо.
Одже це палка о двух кінцях.
показати весь коментар
03.02.2026 22:31 Відповісти
На мою особисту думку, росія знайде де знайти собі зброю, окрім Ірану. Але окрім Ірану - зараз майже немає країн, де нестабільна внутрішньополітична ситуація та перспектива військового втручання США може суттєво вплинути на ціну на нафту.
Треба дивитись на першопричину. Якщо не буде грошей - не буде зброї. А нафта та ціна на неї - це основний фактор, що впливає на наявність грошей у рф.
показати весь коментар
03.02.2026 23:07 Відповісти
Дадуть Героя опературу.Те що по Україні випускають сотні,то дрібниці.
показати весь коментар
03.02.2026 21:31 Відповісти
Они сбили своей ракетой, они готовились к войне хотя и с дорогами там намного лучше чем в Украине. Украина же сбивает ракетами что ей дали задаром
показати весь коментар
04.02.2026 01:31 Відповісти
Це ж ескалація. Тромб повинен сісти застіл переговорів і вирішити американську кризу віддавши Ірану Каліфорнію
показати весь коментар
03.02.2026 21:37 Відповісти
Цей епічний "подвиг" во віки не забудуть у США!!! Золоту статую Герою у Вашингтоні!! Це стало можливо завдяки президенства Трампа!! Цього б ніколи не сталося при Байдені та Обамі!!
показати весь коментар
03.02.2026 21:56 Відповісти
>>>час інциденту жоден американський військовослужбовець не постраждав Джерело: https://censor.net/ua/n3598753

Фсє целi унiчтожены!!! Потерь нєт!!!
показати весь коментар
03.02.2026 22:36 Відповісти
вау цілий шахед!?А скільки було літаків?3-5-10?
показати весь коментар
03.02.2026 23:43 Відповісти
Какая разница сколько? Чем больше тем лучше бо они готовились до войны, а не только шашлыками занимались
показати весь коментар
04.02.2026 01:33 Відповісти
Ніякого там "шахеда" не було. Цього "шахеда" самі придумали і самі ж "збили" американці щоб звинуватити Іран у нападі і розв"язати собі руки для першого масового удару.
Який сенс Ірану запускати аж ... одного(!) безпілотника по цілій авіаносній групі США? Щоб спровокувати масовий удар у відповідь, котрий може знести половину Ірану? Це провокація з боку Америки. Захотів би Іран атакувати - запустив би сотню таких ударних БПЛА і влаштував би флоту США новий Перл Харбор.
показати весь коментар
03.02.2026 23:49 Відповісти
З невідомими намірами ? Шахед?
Серьозно!!!?? То може він хотів квіти скинути..
А треба було не стріляти одразу!! А по Статуту спитати " стой, хто летить!?? Які наміри, мета перебування"?!!
показати весь коментар
04.02.2026 01:37 Відповісти
Заглоти пуйла накинулись на американців!
показати весь коментар
04.02.2026 08:15 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 