Винищувач США збив іранський "шахед", що наближався до їхнього авіаносця в Аравійському морі
У вівторок військові США збили іранський безпілотник, який "агресивно наближався" до американського авіаносця USS Abraham Lincoln в Аравійському морі.
Про це пише Reuters, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо?
Зазначається, що іранський безпілотник типу Shahed-139 летів у напрямку авіаносця "з незрозумілими намірами" і був збитий американським винищувачем F-35.
"Винищувач F-35C з авіаносця "Авраам Лінкольн" збив іранський безпілотник в порядку самооборони та для захисту авіаносця і персоналу на борту", - заявив капітан ВМС Тім Хокінс, речник Центрального командування американських збройних сил.
Він додав, що під час інциденту жоден американський військовослужбовець не постраждав, а американське обладнання не було пошкоджене.
Інцидент стався в той час, коли дипломати намагалися організувати ядерні переговори між Іраном і США, а президент США Дональд Трамп попередив, що, з огляду на те, що американські військові кораблі прямують до Ірану, якщо угода не буде досягнута, ймовірно, трапляться "погані речі".
- Військові США додали, що перехоплення безпілотника відбулося через кілька годин після іншого інциденту, в якому іранські сили переслідували торговельне судно під американським прапором з американським екіпажем, що перебувало в Ормузькій протоці.
Більше про авіаносець USS Abraham Lincoln
Авіаносна ударна група "Лінкольн" є найпомітнішою частиною військового нарощування США на Близькому Сході після жорстокого придушення антиурядових демонстрацій минулого місяця, найсмертоносніших внутрішніх заворушень в Ірані з часів революції 1979 року.
- За даними CENTCOM, зараз американський авіаносець USS Abraham Lincoln проводить "рутинні польотні операції" в районі Аравійського моря. На його борту базуються три ескадрильї винищувачів F/A-18E Super Hornet і одна ескадрилья винищувачів п'ятого покоління F-35C Lightning II.
- До складу авіаносної ударної групи входять есмінці USS Spruance, USS Michael Murphy і USS Frank Petersen, які оснащені крилатими ракетами Tomahawk з дальністю дії 1,6 тис. кілометрів.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Дешевше буде....
Ормузька протока між Іраном та Оманом - критично важливий транзитний коридор світової торгівлі. Через неї щорічно проходить близько 20% світового експорту зрідженого природного газу і приблизно 20-25% нафти та нафтопродуктів.
Іран проводив навчання з швидкого встановлення морських мін.
Якщо він надумає піти на такий крок, це неминуче призведе до серйозних наслідків для світової торгівлі та спричинить різкий ріст цін на нафту.
всі все чули.
кацап, шуруй на ass-vo, будеш в дупі мавіки носити
Тільки в цьому році були новини про те що тоне іранське судно зі зброєю для РФ і що перевернувся суховантаж РФ зі зброєю з Ірану. Ще була новина що ЗСУ потопили судно із зброєю з Ірану. Це тільки за місяць.
Возять з Ірану не тільки різноманітні військові вантажі, возять дрони, комплектуючі, снаряди та навіть балістичні ракети. Це тільки те що відомо.
Одже це палка о двух кінцях.
Треба дивитись на першопричину. Якщо не буде грошей - не буде зброї. А нафта та ціна на неї - це основний фактор, що впливає на наявність грошей у рф.
Фсє целi унiчтожены!!! Потерь нєт!!!
Який сенс Ірану запускати аж ... одного(!) безпілотника по цілій авіаносній групі США? Щоб спровокувати масовий удар у відповідь, котрий може знести половину Ірану? Це провокація з боку Америки. Захотів би Іран атакувати - запустив би сотню таких ударних БПЛА і влаштував би флоту США новий Перл Харбор.
Серьозно!!!?? То може він хотів квіти скинути..
А треба було не стріляти одразу!! А по Статуту спитати " стой, хто летить!?? Які наміри, мета перебування"?!!