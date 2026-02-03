Винищувач США збив іранський "шахед", що наближався до їхнього авіаносця в Аравійському морі

У вівторок військові США збили іранський безпілотник, який "агресивно наближався" до американського авіаносця USS Abraham Lincoln в Аравійському морі.

Про це пише Reuters, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Що відомо?

Зазначається, що іранський безпілотник типу Shahed-139 летів у напрямку авіаносця "з незрозумілими намірами" і був збитий американським винищувачем F-35.

"Винищувач F-35C з авіаносця "Авраам Лінкольн" збив іранський безпілотник в порядку самооборони та для захисту авіаносця і персоналу на борту", - заявив капітан ВМС Тім Хокінс, речник Центрального командування американських збройних сил.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На тлі переговорів США й Ірану в Стамбулі очікують глав МЗС ще шести країн регіону, - Axios

Він додав, що під час інциденту жоден американський військовослужбовець не постраждав, а американське обладнання не було пошкоджене.

Інцидент стався в той час, коли дипломати намагалися організувати ядерні переговори між Іраном і США, а президент США Дональд Трамп попередив, що, з огляду на те, що американські військові кораблі прямують до Ірану, якщо угода не буде досягнута, ймовірно, трапляться "погані речі".

Військові США додали, що перехоплення безпілотника відбулося через кілька годин після іншого інциденту, в якому іранські сили переслідували торговельне судно під американським прапором з американським екіпажем, що перебувало в Ормузькій протоці.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Президент Ірану Пезешкіан наказав почати переговори зі США щодо ядерної програми, - ЗМІ

Більше про авіаносець USS Abraham Lincoln

Авіаносна ударна група "Лінкольн" є найпомітнішою частиною військового нарощування США на Близькому Сході після жорстокого придушення антиурядових демонстрацій минулого місяця, найсмертоносніших внутрішніх заворушень в Ірані з часів революції 1979 року.

За даними CENTCOM, зараз американський авіаносець USS Abraham Lincoln проводить "рутинні польотні операції" в районі Аравійського моря. На його борту базуються три ескадрильї винищувачів F/A-18E Super Hornet і одна ескадрилья винищувачів п'ятого покоління F-35C Lightning II.

До складу авіаносної ударної групи входять есмінці USS Spruance, USS Michael Murphy і USS Frank Petersen, які оснащені крилатими ракетами Tomahawk з дальністю дії 1,6 тис. кілометрів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна визнала Корпус вартових ісламської революції терористичною організацією, - Зеленський