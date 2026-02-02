Україна визнала Корпус вартових ісламської революції терористичною організацією, - Зеленський

Україна визнала іранський Корпус вартових ісламської революції (КВІР) терористичною організацією.

Про це президент Володимир Зеленський сказав у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

Про Іран

Глава держави наголосив, що Україна підтримує народи, які цінують свободу та справді готові за неї боротись.

"Увесь світ бачить, що відбувається в Ірані, яка кількість убивств і як іранський режим вкладався в поширення війни й насильства в регіоні та світі. Україна не забуде жоден із тисяч "шахедів", які бʼють по наших містах і селах, по наших людях. Ми бачимо, як інші у Європі почули в питанні про Іран і нас, Україну, і тих європейців, які закликали до більшої активності, до більшої принциповості, і самих іранців", - зазначив він.

КВІР - терористична організація

Зеленський нагадав, що вже погоджено рішення Євросоюзу про визначення терористичною однієї з основних організацій режиму в Ірані –– так званого Корпусу вартових ісламської революції. Зараз тривають європейські процедури.

"Ми в Україні вже ухвалили таке рішення і вже визначили цю організацію терористичною, для нас це питання закрите. Усі терористи у світі заслуговують на однакове ставлення і засудження – жоден не повинен виграти", - додав він.

Також КВІР з'явився у переліку терористичних організацій СБУ.

29 січня рішення внести КВІР до списку терористів ухвалив Євросоюз. У відповідь Іран оголосив терористичними організаціями збройні сили країн ЄС.

Довідково

Корпус вартових ісламської революції, або Революційна гвардія.

Ця структура була заснована після революції 1979 року, оскільки нові правителі не довіряли армії, створеній шахом. Її завдання –– запобігати державним переворотам і захищати державну ідеологію. Разом із регулярною армією Корпус вартових ісламської революції нині формує збройні сили Ірану і підпорядковується релігійному та політичному лідеру Ісламської Республіки Алі Хаменеї.

