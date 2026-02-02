Україна визнала Корпус вартових ісламської революції терористичною організацією, - Зеленський
Україна визнала іранський Корпус вартових ісламської революції (КВІР) терористичною організацією.
Про це президент Володимир Зеленський сказав у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.
Про Іран
Глава держави наголосив, що Україна підтримує народи, які цінують свободу та справді готові за неї боротись.
"Увесь світ бачить, що відбувається в Ірані, яка кількість убивств і як іранський режим вкладався в поширення війни й насильства в регіоні та світі. Україна не забуде жоден із тисяч "шахедів", які бʼють по наших містах і селах, по наших людях. Ми бачимо, як інші у Європі почули в питанні про Іран і нас, Україну, і тих європейців, які закликали до більшої активності, до більшої принциповості, і самих іранців", - зазначив він.
КВІР - терористична організація
Зеленський нагадав, що вже погоджено рішення Євросоюзу про визначення терористичною однієї з основних організацій режиму в Ірані –– так званого Корпусу вартових ісламської революції. Зараз тривають європейські процедури.
"Ми в Україні вже ухвалили таке рішення і вже визначили цю організацію терористичною, для нас це питання закрите. Усі терористи у світі заслуговують на однакове ставлення і засудження – жоден не повинен виграти", - додав він.
Також КВІР з'явився у переліку терористичних організацій СБУ.
- 29 січня рішення внести КВІР до списку терористів ухвалив Євросоюз. У відповідь Іран оголосив терористичними організаціями збройні сили країн ЄС.
Довідково
- Корпус вартових ісламської революції, або Революційна гвардія.
- Ця структура була заснована після революції 1979 року, оскільки нові правителі не довіряли армії, створеній шахом. Її завдання –– запобігати державним переворотам і захищати державну ідеологію. Разом із регулярною армією Корпус вартових ісламської революції нині формує збройні сили Ірану і підпорядковується релігійному та політичному лідеру Ісламської Республіки Алі Хаменеї.
І до чого тут Ізраіль, чи ти нацист?
А ІзраЇль тут до того, що такі заяви Зеленського на користь саме Ізраїлю, а не Україні.
Іран зберігає в рф-ії балістичні ракети, і хто надасть гарантії, що ці ракети після подібних заяв не полетять на наші голови?
Не треба взагалі влазити в конфлікти на Близькому Сході. Нехай там вони всі самі між собою відносни з'ясовуть. Без нас.
А до євреїв в мене ставлення коректне, як і до всїх інших націй. Тому закиди щодо "нациста" тут ні до чого.