УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
17424 відвідувача онлайн
Новини Звернення Зеленського Зміна режиму в Ірані
2 022 17

Україна визнала Корпус вартових ісламської революції терористичною організацією, - Зеленський

Протести в Ірані
Фото: REUTERS/Isabel Infantes

Україна визнала іранський Корпус вартових ісламської революції (КВІР) терористичною організацією.

Про це президент Володимир Зеленський сказав у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Про Іран

Глава держави наголосив, що Україна підтримує народи, які цінують свободу та справді готові за неї боротись.

"Увесь світ бачить, що відбувається в Ірані, яка кількість убивств і як іранський режим вкладався в поширення війни й насильства в регіоні та світі. Україна не забуде жоден із тисяч "шахедів", які бʼють по наших містах і селах, по наших людях. Ми бачимо, як інші у Європі почули в питанні про Іран і нас, Україну, і тих європейців, які закликали до більшої активності, до більшої принциповості, і самих іранців", - зазначив він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Президент Ірану Пезешкіан наказав почати переговори зі США щодо ядерної програми, - ЗМІ

КВІР - терористична організація

Зеленський нагадав, що вже погоджено рішення Євросоюзу про визначення терористичною однієї з основних організацій режиму в Ірані –– так званого Корпусу вартових ісламської революції. Зараз тривають європейські процедури.

"Ми в Україні вже ухвалили таке рішення і вже визначили цю організацію терористичною, для нас це питання закрите. Усі терористи у світі заслуговують на однакове ставлення і засудження – жоден не повинен виграти", - додав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЄС погодив нові санкції проти Ірану через придушення протестів, - DPA

Також КВІР з'явився у переліку терористичних організацій СБУ.

  • 29 січня рішення внести КВІР до списку терористів ухвалив Євросоюз. У відповідь Іран оголосив терористичними організаціями збройні сили країн ЄС.

Довідково

  • Корпус вартових ісламської революції, або Революційна гвардія.
  • Ця структура була заснована після революції 1979 року, оскільки нові правителі не довіряли армії, створеній шахом. Її завдання –– запобігати державним переворотам і захищати державну ідеологію. Разом із регулярною армією Корпус вартових ісламської революції нині формує збройні сили Ірану і підпорядковується релігійному та політичному лідеру Ісламської Республіки Алі Хаменеї.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Іран готовий негайно і рішуче відповісти на будь-яку агресію, - глава МЗС Аракчі

Автор: 

Зеленський Володимир (27767) Іран (3391) тероризм (2800)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+5
А дрони шо - не їхні? А в Київі ще й посольство працює на повну - думаєш їх там немає?
показати весь коментар
02.02.2026 20:16 Відповісти
+4
А коли вони збили український цивільний літак ,то вони не були терористами? Це тоді коли сонцесяйний був в липні. Що змінилося!?!
показати весь коментар
02.02.2026 20:18 Відповісти
+2
По перше, це загравання з *******. Типу ми в тренді. По друге, це союзники *****.
показати весь коментар
02.02.2026 20:13 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Якось абсолютно похєр. Якшо ці підари і завітають в Україну, то лише в складі кацапськіх військ. Хоча це мало ймовірно...
показати весь коментар
02.02.2026 19:59 Відповісти
А дрони шо - не їхні? А в Київі ще й посольство працює на повну - думаєш їх там немає?
показати весь коментар
02.02.2026 20:16 Відповісти
Дрони вже кацапські. Нє, я не проти цього шагу. Най буде.
показати весь коментар
02.02.2026 20:25 Відповісти
"Дрони вже кацапські" - максимум на половину, а все інше - тих подонків.
показати весь коментар
02.02.2026 20:28 Відповісти
Насправді ні. Чули історію про ватного італійця в вишиванці? От так і іранців деякі наші патріотки везують сюди подивитись на принижених укр. чоловіків.
показати весь коментар
03.02.2026 05:43 Відповісти
Що це дає державі та її громадянам?
показати весь коментар
02.02.2026 20:09 Відповісти
По перше, це загравання з *******. Типу ми в тренді. По друге, це союзники *****.
показати весь коментар
02.02.2026 20:13 Відповісти
А коли вони збили український цивільний літак ,то вони не були терористами? Це тоді коли сонцесяйний був в липні. Що змінилося!?!
показати весь коментар
02.02.2026 20:18 Відповісти
"Україна"-що по подіям масового вбивства на Черкащині,чому влада відмовчується,нелізьте хоч в Іран,треба розібраться з місцевими "феодалами".Пахне майданом.
показати весь коментар
02.02.2026 20:19 Відповісти
Якесь там КВІР, та вони у підошви не годяться Московії!
показати весь коментар
02.02.2026 20:26 Відповісти
Чому тільки зараз Україна підрозділ іранської армії, після того як це зробили європейці, визнала терористами? Іран разом з росією вже 4 роки тероризує Україну. ЧОМУ ДОСІ Є ІРАНСЬКЕ ПОСОЛЬСТВО В КИЄВІ??? Чому російських терористів досі не визнано терористами???
показати весь коментар
02.02.2026 20:48 Відповісти
ну за наш сбитий літак , це треба було зробити ще до війни , але думали що Україна програє війну
показати весь коментар
02.02.2026 20:51 Відповісти
Потужно.І ?
показати весь коментар
02.02.2026 21:18 Відповісти
А потім буде гундосити, що іранська балістика українцям на голови полетіла. Ну чого ти до Ірану чіпляєшся, придурко? Підспівуєш Ізраїлю? Мало ворогів для України? Язиком як помелом, щоб ти його проковтнув!
показати весь коментар
02.02.2026 21:52 Відповісти
А кому підспівувати - кацапам? Або "сидіти тихо", а то ще раптом хтось образиться?
І до чого тут Ізраіль, чи ти нацист?
показати весь коментар
03.02.2026 07:28 Відповісти
А нікому підспівувати не треба. Потрібно робити балістику и співати нею по агресору, а не відосиками-гундосиками.
А ІзраЇль тут до того, що такі заяви Зеленського на користь саме Ізраїлю, а не Україні.
Іран зберігає в рф-ії балістичні ракети, і хто надасть гарантії, що ці ракети після подібних заяв не полетять на наші голови?
Не треба взагалі влазити в конфлікти на Близькому Сході. Нехай там вони всі самі між собою відносни з'ясовуть. Без нас.
А до євреїв в мене ставлення коректне, як і до всїх інших націй. Тому закиди щодо "нациста" тут ні до чого.
показати весь коментар
03.02.2026 15:47 Відповісти
А українці визнали 95 квартал разом з членограєм під@рами ......і шо з того
показати весь коментар
03.02.2026 06:14 Відповісти
 
 