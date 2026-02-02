Украина признала Корпус стражей исламской революции террористической организацией, - Зеленский

Протесты в Иране
Фото: REUTERS/Isabel Infantes

Украина признала иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) террористической организацией.

Об этом президент Владимир Зеленский сказал в видеообращении, информирует Цензор.НЕТ.

Об Иране

Глава государства подчеркнул, чтоУкраина поддерживает народы, которые ценят свободу и действительно готовы за нее бороться.

"Весь мир видит, что происходит в Иране, сколько убийств и как иранский режим вкладывался в распространение войны и насилия в регионе и мире. Украина не забудет ни одного из тысяч "Шахедов", которые бьют по нашим городам и селам, по нашим людям. Мы видим, как другие в Европе услышали в вопросе об Иране и нас, Украину, и тех европейцев, которые призывали к большей активности, к большей принципиальности, и самих иранцев", - отметил он.

КВИР - террористическая организация

Зеленский напомнил, что уже согласовано решение Евросоюза об определении террористической одной из основных организаций режима в Иране - так называемого Корпуса стражей исламской революции. Сейчас продолжаются европейские процедуры.

"Мы в Украине уже приняли такое решение и уже определили эту организацию террористической, для нас этот вопрос закрыт. Все террористы в мире заслуживают одинакового отношения и осуждения – ни один не должен выиграть", – добавил он.

Также КСИР появился в перечне террористических организаций СБУ.

  • 29 января решение внести КСИР в список террористов принял Евросоюз. В ответ Иран объявил террористическими организациями вооруженные силы стран ЕС.

Справочно

  • Корпус стражей исламской революции, или Революционная гвардия.
  • Эта структура была основана после революции 1979 года, поскольку новые правители не доверяли армии, созданной шахом. Ее задача – предотвращать государственные перевороты и защищать государственную идеологию. Вместе с регулярной армией Корпус стражей исламской революции в настоящее время формирует вооруженные силы Ирана и подчиняется религиозному и политическому лидеру Исламской Республики Али Хаменеи.

Зеленский Владимир Иран терроризм
Якось абсолютно похєр. Якшо ці підари і завітають в Україну, то лише в складі кацапськіх військ. Хоча це мало ймовірно...
02.02.2026 19:59 Ответить
А дрони шо - не їхні? А в Київі ще й посольство працює на повну - думаєш їх там немає?
02.02.2026 20:16 Ответить
Дрони вже кацапські. Нє, я не проти цього шагу. Най буде.
02.02.2026 20:25 Ответить
"Дрони вже кацапські" - максимум на половину, а все інше - тих подонків.
02.02.2026 20:28 Ответить
Насправді ні. Чули історію про ватного італійця в вишиванці? От так і іранців деякі наші патріотки везують сюди подивитись на принижених укр. чоловіків.
03.02.2026 05:43 Ответить
Що це дає державі та її громадянам?
02.02.2026 20:09 Ответить
По перше, це загравання з *******. Типу ми в тренді. По друге, це союзники *****.
02.02.2026 20:13 Ответить
А коли вони збили український цивільний літак ,то вони не були терористами? Це тоді коли сонцесяйний був в липні. Що змінилося!?!
02.02.2026 20:18 Ответить
"Україна"-що по подіям масового вбивства на Черкащині,чому влада відмовчується,нелізьте хоч в Іран,треба розібраться з місцевими "феодалами".Пахне майданом.
02.02.2026 20:19 Ответить
Якесь там КВІР, та вони у підошви не годяться Московії!
02.02.2026 20:26 Ответить
Чому тільки зараз Україна підрозділ іранської армії, після того як це зробили європейці, визнала терористами? Іран разом з росією вже 4 роки тероризує Україну. ЧОМУ ДОСІ Є ІРАНСЬКЕ ПОСОЛЬСТВО В КИЄВІ??? Чому російських терористів досі не визнано терористами???
02.02.2026 20:48 Ответить
ну за наш сбитий літак , це треба було зробити ще до війни , але думали що Україна програє війну
02.02.2026 20:51 Ответить
Потужно.І ?
02.02.2026 21:18 Ответить
А потім буде гундосити, що іранська балістика українцям на голови полетіла. Ну чого ти до Ірану чіпляєшся, придурко? Підспівуєш Ізраїлю? Мало ворогів для України? Язиком як помелом, щоб ти його проковтнув!
02.02.2026 21:52 Ответить
А кому підспівувати - кацапам? Або "сидіти тихо", а то ще раптом хтось образиться?
І до чого тут Ізраіль, чи ти нацист?
03.02.2026 07:28 Ответить
А нікому підспівувати не треба. Потрібно робити балістику и співати нею по агресору, а не відосиками-гундосиками.
А ІзраЇль тут до того, що такі заяви Зеленського на користь саме Ізраїлю, а не Україні.
Іран зберігає в рф-ії балістичні ракети, і хто надасть гарантії, що ці ракети після подібних заяв не полетять на наші голови?
Не треба взагалі влазити в конфлікти на Близькому Сході. Нехай там вони всі самі між собою відносни з'ясовуть. Без нас.
А до євреїв в мене ставлення коректне, як і до всїх інших націй. Тому закиди щодо "нациста" тут ні до чого.
03.02.2026 15:47 Ответить
А українці визнали 95 квартал разом з членограєм під@рами ......і шо з того
03.02.2026 06:14 Ответить
 
 