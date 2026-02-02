Украина признала Корпус стражей исламской революции террористической организацией, - Зеленский
Украина признала иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) террористической организацией.
Об этом президент Владимир Зеленский сказал в видеообращении, информирует Цензор.НЕТ.
Об Иране
Глава государства подчеркнул, чтоУкраина поддерживает народы, которые ценят свободу и действительно готовы за нее бороться.
"Весь мир видит, что происходит в Иране, сколько убийств и как иранский режим вкладывался в распространение войны и насилия в регионе и мире. Украина не забудет ни одного из тысяч "Шахедов", которые бьют по нашим городам и селам, по нашим людям. Мы видим, как другие в Европе услышали в вопросе об Иране и нас, Украину, и тех европейцев, которые призывали к большей активности, к большей принципиальности, и самих иранцев", - отметил он.
КВИР - террористическая организация
Зеленский напомнил, что уже согласовано решение Евросоюза об определении террористической одной из основных организаций режима в Иране - так называемого Корпуса стражей исламской революции. Сейчас продолжаются европейские процедуры.
"Мы в Украине уже приняли такое решение и уже определили эту организацию террористической, для нас этот вопрос закрыт. Все террористы в мире заслуживают одинакового отношения и осуждения – ни один не должен выиграть", – добавил он.
Также КСИР появился в перечне террористических организаций СБУ.
- 29 января решение внести КСИР в список террористов принял Евросоюз. В ответ Иран объявил террористическими организациями вооруженные силы стран ЕС.
Справочно
- Корпус стражей исламской революции, или Революционная гвардия.
- Эта структура была основана после революции 1979 года, поскольку новые правители не доверяли армии, созданной шахом. Ее задача – предотвращать государственные перевороты и защищать государственную идеологию. Вместе с регулярной армией Корпус стражей исламской революции в настоящее время формирует вооруженные силы Ирана и подчиняется религиозному и политическому лидеру Исламской Республики Али Хаменеи.
І до чого тут Ізраіль, чи ти нацист?
А ІзраЇль тут до того, що такі заяви Зеленського на користь саме Ізраїлю, а не Україні.
Іран зберігає в рф-ії балістичні ракети, і хто надасть гарантії, що ці ракети після подібних заяв не полетять на наші голови?
Не треба взагалі влазити в конфлікти на Близькому Сході. Нехай там вони всі самі між собою відносни з'ясовуть. Без нас.
А до євреїв в мене ставлення коректне, як і до всїх інших націй. Тому закиди щодо "нациста" тут ні до чого.