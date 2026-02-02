Украина признала Корпус стражей исламской революции террористической организацией, - Зеленский

Украина признала иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) террористической организацией.

Об этом президент Владимир Зеленский сказал в видеообращении, информирует Цензор.НЕТ.

Об Иране

Глава государства подчеркнул, чтоУкраина поддерживает народы, которые ценят свободу и действительно готовы за нее бороться.

"Весь мир видит, что происходит в Иране, сколько убийств и как иранский режим вкладывался в распространение войны и насилия в регионе и мире. Украина не забудет ни одного из тысяч "Шахедов", которые бьют по нашим городам и селам, по нашим людям. Мы видим, как другие в Европе услышали в вопросе об Иране и нас, Украину, и тех европейцев, которые призывали к большей активности, к большей принципиальности, и самих иранцев", - отметил он.

КВИР - террористическая организация

Зеленский напомнил, что уже согласовано решение Евросоюза об определении террористической одной из основных организаций режима в Иране - так называемого Корпуса стражей исламской революции. Сейчас продолжаются европейские процедуры.

"Мы в Украине уже приняли такое решение и уже определили эту организацию террористической, для нас этот вопрос закрыт. Все террористы в мире заслуживают одинакового отношения и осуждения – ни один не должен выиграть", – добавил он.

Также КСИР появился в перечне террористических организаций СБУ.

29 января решение внести КСИР в список террористов принял Евросоюз. В ответ Иран объявил террористическими организациями вооруженные силы стран ЕС.

Справочно

Корпус стражей исламской революции, или Революционная гвардия.

Эта структура была основана после революции 1979 года, поскольку новые правители не доверяли армии, созданной шахом. Ее задача – предотвращать государственные перевороты и защищать государственную идеологию. Вместе с регулярной армией Корпус стражей исламской революции в настоящее время формирует вооруженные силы Ирана и подчиняется религиозному и политическому лидеру Исламской Республики Али Хаменеи.

