ЕС согласовал новые санкции против Ирана из-за подавления протестов, - DPA

Министры иностранных дел ЕС согласовали санкции против около 30 физических и юридических лиц в Иране в ответ на жестокое подавление антиправительственных протестов, включая членов правительства, прокуроров, руководителей полицейских подразделений и Корпус стражей Исламской революции.

Санкции предусматривают замораживание активов и запрет на въезд в ЕС для причастных к репрессиям. "Если вы репрессируете людей, это имеет свою цену, и за это на вас также будут наложены санкции", - заявила перед принятием решения главный дипломат ЕС Кая Каллас.

Имена конкретных лиц и организаций ЕС обнародует в ближайшее время. По словам министра иностранных дел Франции Жан-Ноэля Барро, среди них - представители правительства, прокуроры, руководители полицейских подразделений, члены Корпуса стражей Исламской революции и ответственные за блокировку интернета.

Во время насильственного разгона протестов погибли от 3 до 10 тысяч человек, по данным итальянского и люксембургского МИД, потери могли достигать 30 тысяч.

Из-за масштабности репрессий растет поддержка в ЕС идеи признать Корпус стражей Исламской революции Ирана террористической организацией. Ожидается, что решение по этому вопросу будет принято в ближайшее время.

Ситуация в Иране

Международные СМИ сообщают о резком обострении внутренней ситуации в Иране. По данным журнала Time, только в течение 8-9 января 2026 года во время общенациональных протестов могли погибнуть до 30 тысяч человек.

Отмечается, что масштабы насилия со стороны иранских сил безопасности были настолько велики, что возникла нехватка мешков для тел погибших, а перевозки осуществлялись грузовиками. Эти события, по оценкам экспертов, могут стать дополнительным фактором, который повлияет на решение США о дальнейших действиях в регионе.

Ранее специальный докладчик ООН Май Сато заявила, что общее количество жертв во время подавления протестов в Иране может превышать 20 тысяч человек.

В свою очередь иранская организация судебной медицины сообщила о гибели 3 117 протестующих.

