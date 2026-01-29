Иран готов немедленно и решительно ответить на любую агрессию, - глава МИД Аракчи

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что Тегеран готов "немедленно и решительно ответить на любую агрессию".

Об этом Аракчи написал в соцсети Х, информирует Цензор.НЕТ.

"Немедленно и решительно"

"Наши Вооруженные Силы готовы - с пальцами на спусковом крючке - немедленно и решительно ответить на любую агрессию против нашей земли, воздуха и моря", - говорится в сообщении.

Он подчеркнул, что "ценные уроки", полученные из 12-дневной войны, позволили Ирану "реагировать еще сильнее, быстрее и глубже".

Ядерное соглашение

"В то же время Иран всегда приветствовал взаимовыгодное, справедливое и равноправное ядерное соглашение - на равных условиях и свободное от принуждения, угроз и запугивания, - которое гарантирует права Ирана на мирные ядерные технологии и обеспечивает отсутствие ядерного оружия", - добавил Аракчи.

Также иранский министр в очередной раз отметил, что Иран не стремится получить ядерное оружие.

Что предшествовало?

Накануне президент США Дональд Трамп заявил о приближении американского флота к берегам Ирана и призвал Тегеран заключить ядерное соглашение.

Ситуация в Иране

Международные СМИ сообщают о резком обострении внутренней ситуации в Иране. По данным журнала Time, только в течение 8-9 января 2026 года во время общенациональных протестов могли погибнуть до 30 тысяч человек.

Отмечается, что масштабы насилия со стороны иранских сил безопасности были настолько велики, что возникла нехватка мешков для тел погибших, а перевозки осуществлялись грузовиками. Эти события, по оценкам экспертов, могут стать дополнительным фактором, который повлияет на решение США о дальнейших действиях в регионе.