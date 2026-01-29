Иран готов немедленно и решительно ответить на любую агрессию, - глава МИД Аракчи

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что Тегеран готов "немедленно и решительно ответить на любую агрессию".

Об этом Аракчи написал в соцсети Х, информирует Цензор.НЕТ.

"Немедленно и решительно"

"Наши Вооруженные Силы готовы - с пальцами на спусковом крючке - немедленно и решительно ответить на любую агрессию против нашей земли, воздуха и моря", - говорится в сообщении.

Он подчеркнул, что "ценные уроки", полученные из 12-дневной войны, позволили Ирану "реагировать еще сильнее, быстрее и глубже".

Ядерное соглашение

"В то же время Иран всегда приветствовал взаимовыгодное, справедливое и равноправное ядерное соглашение - на равных условиях и свободное от принуждения, угроз и запугивания, - которое гарантирует права Ирана на мирные ядерные технологии и обеспечивает отсутствие ядерного оружия", - добавил Аракчи.

Также иранский министр в очередной раз отметил, что Иран не стремится получить ядерное оружие.

Что предшествовало?

Накануне президент США Дональд Трамп заявил о приближении американского флота к берегам Ирана и призвал Тегеран заключить ядерное соглашение.

Ситуация в Иране

Международные СМИ сообщают о резком обострении внутренней ситуации в Иране. По данным журнала Time, только в течение 8-9 января 2026 года во время общенациональных протестов могли погибнуть до 30 тысяч человек.

Отмечается, что масштабы насилия со стороны иранских сил безопасности были настолько велики, что возникла нехватка мешков для тел погибших, а перевозки осуществлялись грузовиками. Эти события, по оценкам экспертов, могут стать дополнительным фактором, который повлияет на решение США о дальнейших действиях в регионе.

  • Ранее специальный докладчик ООН Май Сато заявила, что общее количество жертв во время подавления протестов в Иране может превышать 20 тысяч человек.
  • В свою очередь иранская организация судебной медицины сообщила о гибели 3 117 протестующих.

Та срати йому на революцію. Трамп б'ється за Ізраїль.
29.01.2026 08:19 Ответить
А базуваться нема де... Саудити й ОАЕ відмовили в базуванні. Тому до затяжних бойових дій ескадра не готова, і вести їх не здатна. І, боюсь, "венесуельського варіанту, у них не вийде...
У район Перської затоки, до берегів Ірану, прибула американська авіаносна група.
У район Перської затоки, до берегів Ірану, прибула американська авіаносна група.
Поки невідомо, чи здійсняться погрози Трампа, але необхідні для удару сили, як вважають військові оглядачі, зібрані.
29.01.2026 06:42 Ответить
А базуваться нема де... Саудити й ОАЕ відмовили в базуванні. Тому до затяжних бойових дій ескадра не готова, і вести їх не здатна. І, боюсь, "венесуельського варіанту, у них не вийде...
29.01.2026 07:16 Ответить
Обстріляють томагавками.
29.01.2026 07:23 Ответить
І що? КУДИ вони будуть "стрілять "Томагавками"? І скількома? Ти розумієш, що означає вислів "штатний боєкомплект"? Чи американці будуть стрілять "Томагавками" з ядерними зарядами?
29.01.2026 07:35 Ответить
Тож є ше B-2. Там багато не треба, відпрацювати по бункерах. Ізраели *********. Все буде в ажурі )
29.01.2026 08:21 Ответить
Чим ти будеш "відпрацьовувать по бункерах"? Вони в суцільному скельному масиві вирубані! І виходи - в ущелини. Як ти туди Б-2 "заведеш"?
29.01.2026 08:24 Ответить
Хто там говорив що США вже не світовий жандарм. Світовий ковбой Дискобомбуляр.
29.01.2026 07:04 Ответить
Як і у московитів ******, - «можем пафтаріть», як штани обсохнуть!!
29.01.2026 07:06 Ответить
А вони рахували співвідношення сил?! Будуть воювати до останнього іранця?!
29.01.2026 07:07 Ответить
Як в Афганістані?
29.01.2026 07:25 Ответить
І В'єтнамі.
29.01.2026 07:29 Ответить
Та все , здавайтесь, зараз доня вас дискомбобулятором до ранку переможе.Це вам не зельоний фламінго, там букв набагато більше.
29.01.2026 07:24 Ответить
Так а що, революція вже закінчилась?
29.01.2026 08:18 Ответить
Та срати йому на революцію. Трамп б'ється за Ізраїль.
29.01.2026 08:19 Ответить
Іран -т менші брати терористів кцапів, діють як їх старші брати - погроза застосувати силу. Чим більше буде погроз - тим боляче і швидко вас знищать збройні сили США.
29.01.2026 08:31 Ответить
Судя по истерикам чалмобородых в течении уже почти месяца - по несколько раз в день- им и в самом деле очень страшно ))
29.01.2026 08:36 Ответить
Немає їм чого боятись.
Бункери глибокі, КВІРи готові помирати за аятолу, а народ все стерпить.
Логіка режимів, що тримаються на грубій силі - йти до кінця.
29.01.2026 10:31 Ответить
Тепер я зрозумів причину поведінки сша.....

29.01.2026 09:49 Ответить
- "Парву шо абизяна газету!", громко и недвусмысленно заявила моська слону
29.01.2026 12:12 Ответить
 
 