3 717 24

Саудовская Аравия и ОАЭ отказались предоставить США свою территорию для атак по Ирану, - СМИ

Эр-Рияд и Абу-Даби заняли сдержанную позицию в отношении возможной атаки США на Иран

Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты определили свою позицию по поводу возможной эскалации вокруг Ирана.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале The Wall Street Journal.

Издание сообщает, что обе страны отказались предоставить США свою территорию и воздушное пространство для атак по Ирану. Решение касается как авиационных операций, так и использования военной инфраструктуры. Речь идет о ключевых союзниках Вашингтона в Персидском заливе, позиция которых стала важным фактором в региональной безопасности.

Причины осторожной позиции стран Персидского залива

В 2019 году Иран осуществил атаку на нефтяные объекты в Саудовской Аравии, что нанесло значительный ущерб энергетической инфраструктуре. Именно этот опыт заставляет Эр-Рияд и Абу-Даби опасаться повторных ударов со стороны Тегерана. Риски также связаны с активностью союзных Ирану группировок в регионе, которые могут действовать асимметрично.

"Страны залива не хотят становиться мишенью в возможном конфликте", — отмечают источники The Wall Street Journal.

Последствия для военного планирования США

Аналитики считают, что такая позиция затрудняет планирование возможных действий Белого дома, однако не делает их невозможными.

Ранее Дональд Трамп направил в регион значительную военную группировку во главе с атомным авианосцем Abraham Lincoln. Он также пригрозил Ирану разрушительными ударами в случае отказа от заключения ядерного соглашения. 

Массовые протесты в Иране начались 28 декабря после резкого падения курса иранского риала, что вызвало стремительный рост цен и социальное недовольство населения.

Так Іран, якщо зможе, все одно лупане по їхнії нефтянці.
показать весь комментарий
29.01.2026 00:26 Ответить
100 % лупане !

в інтересах цих монархій було б поховати аятол разом з їх ядерною програмою, бо якщо Іран буде мати ЯО, то построіт всі монархії регіону

.
показать весь комментарий
29.01.2026 03:17 Ответить
показать весь комментарий
29.01.2026 00:27 Ответить
введе 500 % тарифів і вкраде гареми шейхів через бульбулятор

.
показать весь комментарий
29.01.2026 03:18 Ответить
"союзники" у Штатів, як у нас...
показать весь комментарий
29.01.2026 00:28 Ответить
А типу їх хтось запитував... !
Звичайна відмазка для американського лохотра електорату ... як би хотіли вдарити - вже давно б вдарили !
показать весь комментарий
29.01.2026 00:45 Ответить
Трамп бере за щоку. І ковтає. 🤣🤣🤣
показать весь комментарий
29.01.2026 00:39 Ответить
В москалів тамам членів і трахів в голові.Це скрєпа.Ви також скрєпний?
показать весь комментарий
29.01.2026 02:28 Ответить
Hiт.
показать весь комментарий
29.01.2026 04:22 Ответить
То навішо це писати?
показать весь комментарий
29.01.2026 08:23 Ответить
Перепрошую, що не спитав дозволу.
показать весь комментарий
29.01.2026 14:18 Ответить
Не в дозволі справа.
показать весь комментарий
29.01.2026 16:37 Ответить
як би хотіли вдарити - вже давно б вдарили
показать весь комментарий
29.01.2026 01:39 Ответить
Чтобы трамп атаковал друзей своего босса. Не верю!
показать весь комментарий
29.01.2026 01:40 Ответить
Ассад, Мадуро і кілька танкерів на абордаж русні, такої пакості ***** не зробив жоден президент США за весь час його царювання, але у прихильників глобалістів якась вибіркова память чи то вони і справді як рибки гуппі все хороше забувають.
показать весь комментарий
29.01.2026 04:32 Ответить
Асада ще за Байдена прибрали. А найбільша пакость ***** це були військова, грошова і санкцій на підтримка України знову таки за часів Байдена. Рижа халва тут ні до чого, вона тільки на слабких відривається.
показать весь комментарий
29.01.2026 10:47 Ответить
Об'єднані Арабські Емірати оголосили у заяві, що вони не дозволять використовувати свій повітряний простір, територію або води для будь-яких ворожих військових дій проти Ірану, а також не надаватимуть жодної логістичної підтримки у цьому питанні.

Саудівська Аравія та Катар також приватно оголосили, що вони не дозволять військовим США запускати атаки проти Ірану з їхніх баз.
показать весь комментарий
29.01.2026 04:29 Ответить
17 вересня 2025, Саудівська Аравія та Пакистан уклали угоду про взаємну оборону.
Тепер країни зобов'язані захищати одна одну у разі агресії.
Угода про взаємну оборону між Пакистаном і Саудівською Аравією означає, що Пакистан надасть Ер-Ріяду свій ядерний арсенал у разі агресії проти країни.
показать весь комментарий
29.01.2026 04:41 Ответить
Наслідний принц Саудівської Аравії Мохаммед бін Салман та прем'єр-міністр Пакистану Шахбаз Шариф обіймають один одного у день підписання оборонної угоди в Ер-Ріяді, Саудівська Аравія, 17 вересня 2025 року. Саудівське інформаційне агентство.
показать весь комментарий
29.01.2026 04:45 Ответить
«Подарували» взятку Трампу - літаком, от він і не рипнеться, може, вони ще щось там подарують йому чи зятьку!?!?
показать весь комментарий
29.01.2026 07:27 Ответить
Сьогодні відмовилися, а завтра по-тихому дозволять. Просто бояться, що іранці США нічого не зроблять, а по їх країні можуть шпульнути.
показать весь комментарий
29.01.2026 08:46 Ответить
Это говорит лишь о том,что ближайшие ближневосточные союзники,не верят своим звездатым партнерам,в то что те их смогут защитить от ударов,или вообще не кинуть в подходящий момент,что собственно последние лет 70-80,после второй мирой и происходит....причем постоянно и на регулярной основе.
показать весь комментарий
29.01.2026 14:01 Ответить
 
 