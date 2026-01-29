Саудовская Аравия и ОАЭ отказались предоставить США свою территорию для атак по Ирану, - СМИ
Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты определили свою позицию по поводу возможной эскалации вокруг Ирана.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале The Wall Street Journal.
Издание сообщает, что обе страны отказались предоставить США свою территорию и воздушное пространство для атак по Ирану. Решение касается как авиационных операций, так и использования военной инфраструктуры. Речь идет о ключевых союзниках Вашингтона в Персидском заливе, позиция которых стала важным фактором в региональной безопасности.
Причины осторожной позиции стран Персидского залива
В 2019 году Иран осуществил атаку на нефтяные объекты в Саудовской Аравии, что нанесло значительный ущерб энергетической инфраструктуре. Именно этот опыт заставляет Эр-Рияд и Абу-Даби опасаться повторных ударов со стороны Тегерана. Риски также связаны с активностью союзных Ирану группировок в регионе, которые могут действовать асимметрично.
"Страны залива не хотят становиться мишенью в возможном конфликте", — отмечают источники The Wall Street Journal.
Последствия для военного планирования США
Аналитики считают, что такая позиция затрудняет планирование возможных действий Белого дома, однако не делает их невозможными.
Ранее Дональд Трамп направил в регион значительную военную группировку во главе с атомным авианосцем Abraham Lincoln. Он также пригрозил Ирану разрушительными ударами в случае отказа от заключения ядерного соглашения.
- Специальный докладчик ООН Май Сато заявила, что общее количество жертв во время подавления протестов в Иране может превышать 20 тысяч человек.
Массовые протесты в Иране начались 28 декабря после резкого падения курса иранского риала, что вызвало стремительный рост цен и социальное недовольство населения.
в інтересах цих монархій було б поховати аятол разом з їх ядерною програмою, бо якщо Іран буде мати ЯО, то построіт всі монархії регіону
Звичайна відмазка для американського
лохотраелекторату ... як би хотіли вдарити - вже давно б вдарили !
Саудівська Аравія та Катар також приватно оголосили, що вони не дозволять військовим США запускати атаки проти Ірану з їхніх баз.
Тепер країни зобов'язані захищати одна одну у разі агресії.
Угода про взаємну оборону між Пакистаном і Саудівською Аравією означає, що Пакистан надасть Ер-Ріяду свій ядерний арсенал у разі агресії проти країни.