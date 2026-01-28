ЕС одобрил санкции против Ирана за подавление протестов и поддержку войны РФ против Украины, - СМИ

Послы Европейского Союза приняли решение о введении санкций против Ирана из-за жестокого подавления протестов, приведшего к гибели тысяч людей, а также за поддержку российской войны против Украины.

Об этом сообщил в соцсети Х журналист "Радио Свобода" Рикард Йозвяк, информирует Цензор.НЕТ.

Что известно

"Послы ЕС только что дали зеленый свет санкциям против Тегерана за подавление протестов в Иране. 15 человек и 6 организаций. Отдельно они также ввели санкции (4 человека и 6 организаций) за участие Ирана в помощи в войне против Украины", - отметил он.

Напомним, на прошлой неделе президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о подготовке новых санкций против властей Ирана в связи с жестоким подавлением протестов, которое привело к гибели тысяч людей.

Ситуация в Иране

Международные СМИ сообщают о резком обострении внутренней ситуации в Иране. По данным журнала Time, только в течение 8-9 января 2026 года во время общенациональных протестов могли погибнуть до 30 тысяч человек.

Отмечается, что масштабы насилия со стороны иранских сил безопасности были настолько велики, что возникла нехватка мешков для тел погибших, а перевозки осуществлялись грузовиками. Эти события, по оценкам экспертов, могут стать дополнительным фактором, который повлияет на решение США о дальнейших действиях в регионе.

Ранее специальный докладчик ООН Май Сато заявила, что общее количество жертв во время подавления протестов в Иране может превышать 20 тысяч человек.

В свою очередь иранская организация судебной медицины сообщила о гибели 3 117протестующих.

