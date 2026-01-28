ЄС схвалив санкції проти Ірану за придушення протестів та підтримку війни РФ проти України, - ЗМІ

Посли Європейського Союзу ухвалили рішення про введення санкцій проти Ірану через жорстоке придушення протестів, що призвело до загибелі тисяч людей, а також за підтримку російської війни проти України.

Про це повідомив у соцмережі Х журналіст "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк, інформує Цензор.НЕТ.

Що відомо?

"Посли ЄС щойно дали зелене світло санкціям проти Тегерана за придушення протестів в Ірані. 15 осіб та 6 організацій. Окремо вони також ввели санкції (4 особи та 6 організацій) за участь Ірану в допомозі у війні проти України", - зазначив він.

Нагадаємо, минулого тижня президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн оголосила про підготовку нових санкцій проти влади Ірану у зв’язку з жорстоким придушенням протестів, що призвело до загибелі тисяч людей.

Ситуація в Ірані

Міжнародні ЗМІ повідомляють про різке загострення внутрішньої ситуації в Ірані. За даними журналу Time, лише протягом 8–9 січня 2026 року під час загальнонаціональних протестів могли загинути до 30 тисяч осіб.

Зазначається, що масштаби насильства з боку іранських сил безпеки були настільки великими, що виникла нестача мішків для тіл загиблих, а перевезення здійснювалися вантажівками. Ці події, за оцінками експертів, можуть стати додатковим фактором, що вплине на рішення США щодо подальших дій у регіоні.

Раніше спеціальна доповідачка ООН Май Сато заявила, що загальна кількість жертв під час придушення протестів в Ірані може перевищувати 20 тисяч осіб.

Своєю чергою іранська організація судової медицини повідомила про загибель3 117 протестувальників.

