Трамп закликав Іран сісти за стіл переговорів: Наступна атака буде гіршою, армада вже прямує

Президент США Дональд Трамп заявив про наближення американського флоту до берегів Ірану та закликав Тегеран укласти ядерну угоду.

Про це він повідомив у Truth Social, передає Цензор.НЕТ.

"Величезна армада прямує до Ірану. Вона рухається швидко, з великою силою, ентузіазмом і чіткою метою. Це більший флот, очолюваний великим авіаносцем "Абрагам Лінкольн", ніж той, що був відправлений до Венесуели.

Як і у випадку з Венесуелою, він готовий, налаштований і здатний швидко виконати свою місію — зі швидкістю та, за потреби, із застосуванням насильства", - наголосив лідер США.

Трамп сподівається, що Іран швидко "сяде за стіл переговорів" і укладе чесну та справедливу угоду, що гарантувала б відсутність ядерної зброї.

"Час спливає, і він справді має вирішальне значення! Як я вже казав Ірану раніше, укладіть угоду! Вони цього не зробили, і відбулася операція "Опівнічний молот", яка призвела до значних руйнувань в Ірані. Наступна атака буде набагато гіршою! Не допустіть, щоб це сталося знову", - підсумував він.

Ситуація в Ірані

Міжнародні ЗМІ повідомляють про різке загострення внутрішньої ситуації в Ірані. За даними журналу Time, лише протягом 8–9 січня 2026 року під час загальнонаціональних протестів могли загинути до 30 тисяч осіб.

Зазначається, що масштаби насильства з боку іранських сил безпеки були настільки великими, що виникла нестача мішків для тіл загиблих, а перевезення здійснювалися вантажівками. Ці події, за оцінками експертів, можуть стати додатковим фактором, що вплине на рішення США щодо подальших дій у регіоні.

Раніше спеціальна доповідачка ООН Май Сато заявила, що загальна кількість жертв під час придушення протестів в Ірані може перевищувати 20 тисяч осіб.

Своєю чергою іранська організація судової медицини повідомила про загибель 3 117 протестувальників.

