Трамп закликав Іран сісти за стіл переговорів: Наступна атака буде гіршою, армада вже прямує
Президент США Дональд Трамп заявив про наближення американського флоту до берегів Ірану та закликав Тегеран укласти ядерну угоду.
Про це він повідомив у Truth Social.
"Величезна армада прямує до Ірану. Вона рухається швидко, з великою силою, ентузіазмом і чіткою метою. Це більший флот, очолюваний великим авіаносцем "Абрагам Лінкольн", ніж той, що був відправлений до Венесуели.
Як і у випадку з Венесуелою, він готовий, налаштований і здатний швидко виконати свою місію — зі швидкістю та, за потреби, із застосуванням насильства", - наголосив лідер США.
Трамп сподівається, що Іран швидко "сяде за стіл переговорів" і укладе чесну та справедливу угоду, що гарантувала б відсутність ядерної зброї.
"Час спливає, і він справді має вирішальне значення! Як я вже казав Ірану раніше, укладіть угоду! Вони цього не зробили, і відбулася операція "Опівнічний молот", яка призвела до значних руйнувань в Ірані. Наступна атака буде набагато гіршою! Не допустіть, щоб це сталося знову", - підсумував він.
Міжнародні ЗМІ повідомляють про різке загострення внутрішньої ситуації в Ірані. За даними журналу Time, лише протягом 8–9 січня 2026 року під час загальнонаціональних протестів могли загинути до 30 тисяч осіб.
Зазначається, що масштаби насильства з боку іранських сил безпеки були настільки великими, що виникла нестача мішків для тіл загиблих, а перевезення здійснювалися вантажівками. Ці події, за оцінками експертів, можуть стати додатковим фактором, що вплине на рішення США щодо подальших дій у регіоні.
- Раніше спеціальна доповідачка ООН Май Сато заявила, що загальна кількість жертв під час придушення протестів в Ірані може перевищувати 20 тисяч осіб.
- Своєю чергою іранська організація судової медицини повідомила про загибель 3 117 протестувальників.
Якщо він правий, то аятола відповість погрозами потопити всю УАГ.
