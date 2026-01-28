Трамп закликав Іран сісти за стіл переговорів: Наступна атака буде гіршою, армада вже прямує

Трамп висунув ультиматум Ірану: що відомо?

Президент США Дональд Трамп заявив про наближення американського флоту до берегів Ірану та закликав Тегеран укласти ядерну угоду.

Подробиці

"Величезна армада прямує до Ірану. Вона рухається швидко, з великою силою, ентузіазмом і чіткою метою. Це більший флот, очолюваний великим авіаносцем "Абрагам Лінкольн", ніж той, що був відправлений до Венесуели.

Як і у випадку з Венесуелою, він готовий, налаштований і здатний швидко виконати свою місію — зі швидкістю та, за потреби, із застосуванням насильства", - наголосив лідер США.

Трамп сподівається, що Іран швидко "сяде за стіл переговорів" і укладе чесну та справедливу угоду, що гарантувала б відсутність ядерної зброї.

"Час спливає, і він справді має вирішальне значення! Як я вже казав Ірану раніше, укладіть угоду! Вони цього не зробили, і відбулася операція "Опівнічний молот", яка призвела до значних руйнувань в Ірані. Наступна атака буде набагато гіршою! Не допустіть, щоб це сталося знову", - підсумував він.

Ситуація в Ірані

Міжнародні ЗМІ повідомляють про різке загострення внутрішньої ситуації в Ірані. За даними журналу Time, лише протягом 8–9 січня 2026 року під час загальнонаціональних протестів могли загинути до 30 тисяч осіб.

Зазначається, що масштаби насильства з боку іранських сил безпеки були настільки великими, що виникла нестача мішків для тіл загиблих, а перевезення здійснювалися вантажівками. Ці події, за оцінками експертів, можуть стати додатковим фактором, що вплине на рішення США щодо подальших дій у регіоні.

  • Раніше спеціальна доповідачка ООН Май Сато заявила, що загальна кількість жертв під час придушення протестів в Ірані може перевищувати 20 тисяч осіб.
  • Своєю чергою іранська організація судової медицини повідомила про загибель 3 117 протестувальників.

Топ коментарі
Скільки пафосу дешевого. А закінчиться все голосним пшиком.
28.01.2026 15:48 Відповісти
тампон вже підготував фото аятолли щоб повісити у себе в кабінеті ?
28.01.2026 15:47 Відповісти
вони завжди погрожують, влітку піздюлєй отримали і що? ледь бзднули по базі в Катарі!
28.01.2026 15:58 Відповісти
Ауслендер писав, що стратегія Ірана - пережити удар, а там вже як Аллах розсудить.
Якщо він правий, то аятола відповість погрозами потопити всю УАГ.
28.01.2026 15:47 Відповісти
Давай Трампушка, не підкачай, спали к куям це джерело запчастин для шахедів.
28.01.2026 15:51 Відповісти
Сумніваюсь що той флот витримає массовану атаку тис 2х шахедів. Вони з дронами ще не воювали...
28.01.2026 17:38 Відповісти
https://www.shutterstock.com/ru/video/clip-5301674-japanese-kamikaze-pilots-attack-us-navy-ships?dd_referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F Воювали ...з камікадзе...але дронів буде більше
28.01.2026 19:07 Відповісти
В принципі,
В Ірані пригрозили США "серйозними втратами" у разі ударів по країні
28.01.2026 15:52 Відповісти
Так нада павтаріть.
28.01.2026 16:13 Відповісти
скоріш за все думаю так і буде...
28.01.2026 17:07 Відповісти
Ні, місце для опудала в оригінальній шкірі.
28.01.2026 16:14 Відповісти
ТАСО "Трамп завжди відступає".
28.01.2026 15:49 Відповісти
Та здохни врешті-решт проклятий шизофренік.
28.01.2026 15:49 Відповісти
а нічого не буде . Трамп та США сцикло
28.01.2026 15:50 Відповісти
"американський мудозвон " котрий закінчив війни іпальником, на ділі ,то тут то та, як зрадливий пес кусається , розпочинаючи використовувати силу і шантаж....
28.01.2026 15:52 Відповісти
Може вы и по Кремлю сразу, чтоб два раза не вставать...
28.01.2026 16:13 Відповісти
Голубу миру- Нобелівську премію!!!
28.01.2026 16:19 Відповісти
Армада в лучшем случае нанесет авиационно-ракетный удар и на этом все.
28.01.2026 16:38 Відповісти
Вбивця, що сказав протестувальникам захоплювати будівлі, а потім кинув їх. Це все що потрібно знати про бізнес.
28.01.2026 17:07 Відповісти
Коментарі переважної більшості дописувачів вражають своєю недалекоглядністю. Чим удар по Ірану допоможе Україні? Відповідь: нічим. Навпаки. Будь-який хаос на Близькому Сході це зростання цін на нафту, а отже більші прибутки для кацапів. Таке було вже. Це зменшення запасів ракет до Петріотів, Насамс, якими американці будуть захищати себе та своїх союзників, а отже дефіцит цих ракет у нас. Таке вже теж було. А стосовно шахедів, то основне джерело походження цих дронів кацапам вже давно не Іран, а кацапські та китайські заводи, в отже в нашому небі їх менше не стане. Крім того ***** Ірану нічим допомагати не буде
28.01.2026 18:26 Відповісти
Аятоли клали на погрози Додіка, Додік дасть задню і скаже, що він переміг.
28.01.2026 18:49 Відповісти
 
 