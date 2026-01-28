Трамп призвал Иран сесть за стол переговоров: Следующая атака будет хуже, армада уже направляется

Трамп выдвинул ультиматум Ирану: что известно?

Президент США Дональд Трамп заявил о приближении американского флота к берегам Ирана и призвал Тегеран заключить ядерное соглашение.

Об этом он сообщил в Truth Social, передает Цензор.НЕТ.

Подробности

"Огромная армада направляется к Ирану. Она движется быстро, с большой силой, энтузиазмом и четкой целью. Это более крупный флот, возглавляемый большим авианосцем "Авраам Линкольн", чем тот, который был отправлен в Венесуэлу.

Как и в случае с Венесуэлой, он готов, настроен и способен быстро выполнить свою миссию — с быстротой и, при необходимости, с применением насилия", — подчеркнул лидер США.

Трамп надеется, что Иран быстро "сядет за стол переговоров" и заключит честное и справедливое соглашение, которое гарантировало бы отсутствие ядерного оружия.

"Время истекает, и оно действительно имеет решающее значение! Как я уже говорил Ирану ранее, заключите соглашение! Они этого не сделали, и состоялась операция "Полуночный молот", которая привела к значительным разрушениям в Иране. Следующая атака будет намного хуже! Не допустите, чтобы это повторилось", — подытожил он.

Ситуация в Иране

Международные СМИ сообщают о резком обострении внутренней ситуации в Иране. По данным журнала Time, только в течение 8-9 января 2026 года во время общенациональных протестов могли погибнуть до 30 тысяч человек.

Отмечается, что масштабы насилия со стороны иранских сил безопасности были настолько велики, что возникла нехватка мешков для тел погибших, а перевозки осуществлялись грузовиками. Эти события, по оценкам экспертов, могут стать дополнительным фактором, который повлияет на решение США о дальнейших действиях в регионе.

  • Ранее специальный докладчик ООН Май Сато заявила, что общее количество жертв во время подавления протестов в Иране может превышать 20 тысяч человек.
  • В свою очередь иранская организация судебной медицины сообщила о гибели 3 117 протестующих.

Топ комментарии
+10
Скільки пафосу дешевого. А закінчиться все голосним пшиком.
28.01.2026 15:48 Ответить
+8
тампон вже підготував фото аятолли щоб повісити у себе в кабінеті ?
28.01.2026 15:47 Ответить
+4
вони завжди погрожують, влітку піздюлєй отримали і що? ледь бзднули по базі в Катарі!
28.01.2026 15:58 Ответить
Ауслендер писав, що стратегія Ірана - пережити удар, а там вже як Аллах розсудить.
Якщо він правий, то аятола відповість погрозами потопити всю УАГ.
28.01.2026 15:47 Ответить
Давай Трампушка, не підкачай, спали к куям це джерело запчастин для шахедів.
28.01.2026 15:51 Ответить
Сумніваюсь що той флот витримає массовану атаку тис 2х шахедів. Вони з дронами ще не воювали...
28.01.2026 17:38 Ответить
https://www.shutterstock.com/ru/video/clip-5301674-japanese-kamikaze-pilots-attack-us-navy-ships?dd_referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F Воювали ...з камікадзе...але дронів буде більше
28.01.2026 19:07 Ответить
В принципі,
В Ірані пригрозили США "серйозними втратами" у разі ударів по країні
28.01.2026 15:52 Ответить
28.01.2026 15:58 Ответить
Так нада павтаріть.
28.01.2026 16:13 Ответить
скоріш за все думаю так і буде...
28.01.2026 17:07 Ответить
28.01.2026 15:47 Ответить
28.01.2026 15:50 Ответить
Ні, місце для опудала в оригінальній шкірі.
28.01.2026 16:14 Ответить
28.01.2026 15:48 Ответить
ТАСО "Трамп завжди відступає".
28.01.2026 15:49 Ответить
Та здохни врешті-решт проклятий шизофренік.
28.01.2026 15:49 Ответить
а нічого не буде . Трамп та США сцикло
28.01.2026 15:50 Ответить
"американський мудозвон " котрий закінчив війни іпальником, на ділі ,то тут то та, як зрадливий пес кусається , розпочинаючи використовувати силу і шантаж....
28.01.2026 15:52 Ответить
Може вы и по Кремлю сразу, чтоб два раза не вставать...
28.01.2026 16:13 Ответить
Голубу миру- Нобелівську премію!!!
28.01.2026 16:19 Ответить
Армада в лучшем случае нанесет авиационно-ракетный удар и на этом все.
28.01.2026 16:38 Ответить
Вбивця, що сказав протестувальникам захоплювати будівлі, а потім кинув їх. Це все що потрібно знати про бізнес.
28.01.2026 17:07 Ответить
Коментарі переважної більшості дописувачів вражають своєю недалекоглядністю. Чим удар по Ірану допоможе Україні? Відповідь: нічим. Навпаки. Будь-який хаос на Близькому Сході це зростання цін на нафту, а отже більші прибутки для кацапів. Таке було вже. Це зменшення запасів ракет до Петріотів, Насамс, якими американці будуть захищати себе та своїх союзників, а отже дефіцит цих ракет у нас. Таке вже теж було. А стосовно шахедів, то основне джерело походження цих дронів кацапам вже давно не Іран, а кацапські та китайські заводи, в отже в нашому небі їх менше не стане. Крім того ***** Ірану нічим допомагати не буде
28.01.2026 18:26 Ответить
Аятоли клали на погрози Додіка, Додік дасть задню і скаже, що він переміг.
28.01.2026 18:49 Ответить
 
 