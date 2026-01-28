Трамп призвал Иран сесть за стол переговоров: Следующая атака будет хуже, армада уже направляется

Президент США Дональд Трамп заявил о приближении американского флота к берегам Ирана и призвал Тегеран заключить ядерное соглашение.

Об этом он сообщил в Truth Social.

"Огромная армада направляется к Ирану. Она движется быстро, с большой силой, энтузиазмом и четкой целью. Это более крупный флот, возглавляемый большим авианосцем "Авраам Линкольн", чем тот, который был отправлен в Венесуэлу.

Как и в случае с Венесуэлой, он готов, настроен и способен быстро выполнить свою миссию — с быстротой и, при необходимости, с применением насилия", — подчеркнул лидер США.

Трамп надеется, что Иран быстро "сядет за стол переговоров" и заключит честное и справедливое соглашение, которое гарантировало бы отсутствие ядерного оружия.

"Время истекает, и оно действительно имеет решающее значение! Как я уже говорил Ирану ранее, заключите соглашение! Они этого не сделали, и состоялась операция "Полуночный молот", которая привела к значительным разрушениям в Иране. Следующая атака будет намного хуже! Не допустите, чтобы это повторилось", — подытожил он.

Ситуация в Иране

Международные СМИ сообщают о резком обострении внутренней ситуации в Иране. По данным журнала Time, только в течение 8-9 января 2026 года во время общенациональных протестов могли погибнуть до 30 тысяч человек.

Отмечается, что масштабы насилия со стороны иранских сил безопасности были настолько велики, что возникла нехватка мешков для тел погибших, а перевозки осуществлялись грузовиками. Эти события, по оценкам экспертов, могут стать дополнительным фактором, который повлияет на решение США о дальнейших действиях в регионе.

Ранее специальный докладчик ООН Май Сато заявила, что общее количество жертв во время подавления протестов в Иране может превышать 20 тысяч человек.

В свою очередь иранская организация судебной медицины сообщила о гибели 3 117 протестующих.

