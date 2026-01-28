Трамп пригрозил Ираку прекратить американскую помощь
Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты могут прекратить оказание помощи Ираку в случае возвращения Нури аль-Малики на пост премьер-министра страны.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в посте американского президента в социальной сети Truth Social, где он резко раскритиковал возможное кадровое решение Багдада.
Трамп напомнил, что во время предыдущего пребывания аль-Малики у власти Ирак столкнулся с глубоким политическим кризисом, экономическими проблемами и масштабной нестабильностью.
Позиция Белого дома относительно будущего Ирака
Президент США подчеркнул, что возвращение экс-премьера, по его мнению, станет серьезной ошибкой для страны. Он подчеркнул, что Вашингтон не готов поддерживать правительство, которое, как считает Трамп, будет действовать на основе ошибочной политики и идеологии.
"В последний раз, когда Малики был у власти, страна погрузилась в бедность и полный хаос. Этого нельзя допустить снова", — заявил Дональд Трамп.
Политический контекст и возможные последствия
По словам президента США, в случае избрания Нури аль-Малики американская помощь Ираку будет прекращена. Трамп также предупредил, что без поддержки Соединенных Штатов страна будет иметь минимальные шансы на развитие, стабильность и свободу.
- После парламентских выборов в ноябре 2025 года больше всего мест в Ираке получила коалиция действующего премьер-министра Мухаммада Шиа ас-Судани, однако она не сформировала абсолютное большинство.
- 24 января шиитская коалиция выдвинула кандидатуру Нури аль-Малики, который возглавлял правительство в 2006–2014 годах — период, сопровождавшийся ростом межконфессионального насилия.
