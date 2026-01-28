Трамп пригрозил Ираку прекратить американскую помощь

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты могут прекратить оказание помощи Ираку в случае возвращения Нури аль-Малики на пост премьер-министра страны.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в посте американского президента в социальной сети Truth Social, где он резко раскритиковал возможное кадровое решение Багдада.

Трамп напомнил, что во время предыдущего пребывания аль-Малики у власти Ирак столкнулся с глубоким политическим кризисом, экономическими проблемами и масштабной нестабильностью.

Позиция Белого дома относительно будущего Ирака

Президент США подчеркнул, что возвращение экс-премьера, по его мнению, станет серьезной ошибкой для страны. Он подчеркнул, что Вашингтон не готов поддерживать правительство, которое, как считает Трамп, будет действовать на основе ошибочной политики и идеологии.

"В последний раз, когда Малики был у власти, страна погрузилась в бедность и полный хаос. Этого нельзя допустить снова", — заявил Дональд Трамп.

Политический контекст и возможные последствия

По словам президента США, в случае избрания Нури аль-Малики американская помощь Ираку будет прекращена. Трамп также предупредил, что без поддержки Соединенных Штатов страна будет иметь минимальные шансы на развитие, стабильность и свободу.

  • После парламентских выборов в ноябре 2025 года больше всего мест в Ираке получила коалиция действующего премьер-министра Мухаммада Шиа ас-Судани, однако она не сформировала абсолютное большинство.
  • 24 января шиитская коалиция выдвинула кандидатуру Нури аль-Малики, который возглавлял правительство в 2006–2014 годах — период, сопровождавшийся ростом межконфессионального насилия.

К слову, ранее мы писали, что Россия вместе с Ираном активно проводит масштабные операции по вербовке наемников для участия в войне против Украины. Это преимущественно граждане Ирака, Сирии, Афганистана, Ливии, Йемена и других стран региона.

США скинули сунітів, тепер вони проти шиїтів. Шиза повна.
28.01.2026 06:31 Ответить
І хто після цього повірить в якісь гарантії безпеки від США? Прийде якийсь інший дурник замість трампа і скаже: "а це не я гарантії надавав". І цими гарантіями можна буде лише підтертися як Будапештським меморандумом.
28.01.2026 08:10 Ответить
Ніякий дурень, навіть розумово відсталі Обама і Байден, не стали б фінансувати антиамериканський режим.
28.01.2026 08:42 Ответить
Рузвельт не був розумово відсталим, але надавав ленд-ліз антиамериканському сталінському режиму. А після розпаду СРСР надсилали гуманітарну допомогу, хоча ще кілька років це були їх найбільші вороги.
28.01.2026 08:56 Ответить
Гроші потрібно витрачати тільки на підкуп потрібних людей. Кожна людина при владі продажна мерзота.
28.01.2026 08:30 Ответить
А ще 1000 відсотків мита, економічну блокаду, перекрити повітря та загасити Сонце....пигулки подіють десь у другий половині тижня....проспиться і заяве,що він пожартував!!
28.01.2026 09:43 Ответить
Нехай не бреше руде опудало, янкі забралися з Іраку з позором і вся допомога була згорнута
28.01.2026 09:53 Ответить
Ось вам приклад як Тромб буде шантажувати Україну після підписання так званої ''мирної угоди''. Далі Тромб з X yйлом будуть вказувати Україні за кого голосувати, кого призначати гауляйтером і з ким торгувати, що щеми повинні віддати X yйлу інакше знову і знову постійний шантаж і погрози розірвати всі угоди і допомогу
28.01.2026 12:52 Ответить
ГТС, порти, аеррпорти. Надра
28.01.2026 15:05 Ответить
 
 