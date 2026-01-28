Трамп пригрозил Ираку прекратить американскую помощь

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты могут прекратить оказание помощи Ираку в случае возвращения Нури аль-Малики на пост премьер-министра страны.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в посте американского президента в социальной сети Truth Social, где он резко раскритиковал возможное кадровое решение Багдада.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Трамп напомнил, что во время предыдущего пребывания аль-Малики у власти Ирак столкнулся с глубоким политическим кризисом, экономическими проблемами и масштабной нестабильностью.

Читайте также: Индия заменяет российскую нефть поставками с Ближнего Востока, - Reuters

Позиция Белого дома относительно будущего Ирака

Президент США подчеркнул, что возвращение экс-премьера, по его мнению, станет серьезной ошибкой для страны. Он подчеркнул, что Вашингтон не готов поддерживать правительство, которое, как считает Трамп, будет действовать на основе ошибочной политики и идеологии.

"В последний раз, когда Малики был у власти, страна погрузилась в бедность и полный хаос. Этого нельзя допустить снова", — заявил Дональд Трамп.

Читайте также: В Ираке национализировали крупнейший международный актив "Лукойла"

Политический контекст и возможные последствия

По словам президента США, в случае избрания Нури аль-Малики американская помощь Ираку будет прекращена. Трамп также предупредил, что без поддержки Соединенных Штатов страна будет иметь минимальные шансы на развитие, стабильность и свободу.

После парламентских выборов в ноябре 2025 года больше всего мест в Ираке получила коалиция действующего премьер-министра Мухаммада Шиа ас-Судани, однако она не сформировала абсолютное большинство.

24 января шиитская коалиция выдвинула кандидатуру Нури аль-Малики, который возглавлял правительство в 2006–2014 годах — период, сопровождавшийся ростом межконфессионального насилия.

К слову, ранее мы писали, что Россия вместе с Ираном активно проводит масштабные операции по вербовке наемников для участия в войне против Украины. Это преимущественно граждане Ирака, Сирии, Афганистана, Ливии, Йемена и других стран региона.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ирак приговорил к пожизненному заключению мужчину, который вербовал людей в российскую армию