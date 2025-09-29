Ирак приговорил к пожизненному заключению мужчину, который вербовал людей в российскую армию
Жителя Ирака приговорили к пожизненному заключению за торговлю людьми и вербовку сограждан в российскую армию для участия в войне против Украины.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом информирует Associated Press.
Суд в городе Ан-Наджаф установил, что Рисан Фалах Камель создавал группы людей и отправлял их воевать за границу в обмен на деньги.
Приговор вынесен на основании иракского закона о борьбе с торговлей людьми.
По словам судебного чиновника и представителя сил безопасности, которые пожелали остаться анонимными, Камель организовывал вербовку боевиков для России.
Мужчину признали виновным в создании преступной схемы, которая наносила вред его соотечественникам, используя их для войны за финансовую выгоду.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Urs
показать весь комментарий29.09.2025 21:53 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Rostyslav Komarnytsky
показать весь комментарий29.09.2025 22:21 Ответить Мне нравится 2 Ссылка
Volodymyr Gorobets
показать весь комментарий29.09.2025 22:31 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль