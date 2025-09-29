Ирак приговорил к пожизненному заключению мужчину, который вербовал людей в российскую армию

Жителя Ирака приговорили к пожизненному заключению за торговлю людьми и вербовку сограждан в российскую армию для участия в войне против Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом информирует Associated Press.

Суд в городе Ан-Наджаф установил, что Рисан Фалах Камель создавал группы людей и отправлял их воевать за границу в обмен на деньги.

Также читайте: Украина хочет завершить войну до конца 2025 года. Мы готовы к любым переговорам, - Сибига

Приговор вынесен на основании иракского закона о борьбе с торговлей людьми.

По словам судебного чиновника и представителя сил безопасности, которые пожелали остаться анонимными, Камель организовывал вербовку боевиков для России.

Мужчину признали виновным в создании преступной схемы, которая наносила вред его соотечественникам, используя их для войны за финансовую выгоду.

Читайте также: Сеть, которая вербовала людей в армию РФ для участия в войне против Украины, разоблачили в Кении, - BBC

Больше читайте в нашем Телеграм-канале!