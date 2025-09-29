Ірак засудив до довічного чоловіка, який вербував людей у російську армію

Жителя Іраку засудили до довічного ув’язнення за торгівлю людьми та вербування співгромадян у російську армію для участі у війні проти України.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує Associated Press.

Суд у місті Ан-Наджаф встановив, що Рісан Фалах Камель створював групи людей і відправляв їх воювати за кордон в обмін на гроші.

Також читайте: Україна хоче завершити війну до кінця 2025 року. Ми готові до будь-яких переговорів, - Сибіга

Вирок ухвалено на підставі іракського закону про боротьбу з торгівлею людьми.

За словами судового чиновника та представника сил безпеки, які побажали залишитися анонімними, Камель організовував вербування бойовиків для Росії.

Чоловіка визнали винним у створенні злочинної схеми, яка завдавала шкоди його співвітчизникам, використовуючи їх для війни за фінансову вигоду.

Читайте також: Мережу, яка вербувала людей в армію РФ для участі у війні проти України, викрили в Кенії, - BBC

Більше читайте в нашому Телеграм-каналі