Новости Отношения России и Индии
Индия заменяет российскую нефть поставками с Ближнего Востока, - Reuters

В Индии нефтеперерабатывающие заводы меняют стратегию закупок нефти. Они хотят отказаться от нефти из России и увеличить закупки из стран Ближнего Востока и из США.

Пересмотр стратегии нефтяного импорта потенциально поможет Индии наконец заключить торговое соглашение с США о снижении тарифов.

Индия стала главным покупателем нефти из РФ после 2022 года, но это вызвало крайне негативную реакцию цивилизованных стран, которые ввели против России санкции.

Собственные источники издания сообщили, что сокращение закупок нефти в России началось после того, как на заседании индийского правительства обсудили ускорение заключения соглашения с США.

После этого, по данным отдела планирования и анализа нефти Министерства нефти, государственный нефтеперерабатывающий завод открыл тендеры на покупку нефти из Ирака и Омана. Также рассматривается вариант покупки нефти в ОАЭ.

Также известно, что от нефти из России отказались еще одна государственная компания, а также частные нефтеперерабатывающие компании.

Общий импорт нефти из России в Индию в декабре упал до самого низкого уровня за два года. Импорт нефти из США, Южной Америки и Африки, наоборот, сильно вырос.

Напомним, ранее мы писали, что Индия постепенно сокращает объемы закупки российской сырой нефти из-за опасений вторичных санкций со стороны США и постепенно ищет альтернативные рынки. 

Индия (521) Ирак (314) нефть (2212) ОАЭ (265) россия (97289) США (29279) Оман (74)
21.01.2026 15:33 Ответить
а наскіки часу ще діють раніше укладені із *********** контракти на постачання нафти - до 2028-30 років?
індія від цих контрактів відмовиться? чи буде побоююватися санкцій за порушення контрактів і продовжувати придбання та оплату?
21.01.2026 15:36 Ответить
Ну от, можем же, коли хочем...І Венесуела не потрібна, як косооким, еге ж?
21.01.2026 15:37 Ответить
again face news from Reuters
21.01.2026 18:59 Ответить
21.01.2026 20:28 Ответить
 
 