Індія замінює російську нафту постачаннями з Близького Сходу, - Reuters

В Індії нафтопереробні заводи змінюють стратегію закупівель нафти. Вони хочуть відмовитися від нафти з Росії та збільшити закупівлі з країн Близького Сходу та з США.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Reuters.

Подробиці

Перегляд стратегії нафтового імпорту потенційно допоможе Індії нарешті укласти торгівельну угоду з США щодо зниження тарифів.

Індія стала головним покупцем нафти з РФ після 2022 року, але це викликало вкрай негативну реакцію цивілізованих країн, які запровадили проти Росії санкції.

Власні джерела видання повідомили, що скорочення закупівель нафти в Росії почалося після того, як на засіданні індійського уряду обговорили пришвидення укладення угоди з США.

Індія зменшує закупки російської нафти

Після цього, за даними відділу планування та аналізу нафти Міністерства нафти, державний нафтопереробний завод відкрив тендери на купівлю нафти з Іраку та Оману. Також розглядається варіант купити нафту в ОАЕ.

Також відомо, що від нафти з Росії відмовилися ще одна державна компанія а також приватні нафтопереробні компанії.

Загальний імпорт нафти з Росії до Індії в грудні впав до найнижчого рівня за два роки. Імпорт нафти з США, Південної Америки та Африки навпаки, сильно зріс.

