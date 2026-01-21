Індія замінює російську нафту постачаннями з Близького Сходу, - Reuters
В Індії нафтопереробні заводи змінюють стратегію закупівель нафти. Вони хочуть відмовитися від нафти з Росії та збільшити закупівлі з країн Близького Сходу та з США.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Reuters.
Подробиці
Перегляд стратегії нафтового імпорту потенційно допоможе Індії нарешті укласти торгівельну угоду з США щодо зниження тарифів.
Індія стала головним покупцем нафти з РФ після 2022 року, але це викликало вкрай негативну реакцію цивілізованих країн, які запровадили проти Росії санкції.
Власні джерела видання повідомили, що скорочення закупівель нафти в Росії почалося після того, як на засіданні індійського уряду обговорили пришвидення укладення угоди з США.
Індія зменшує закупки російської нафти
Після цього, за даними відділу планування та аналізу нафти Міністерства нафти, державний нафтопереробний завод відкрив тендери на купівлю нафти з Іраку та Оману. Також розглядається варіант купити нафту в ОАЕ.
Також відомо, що від нафти з Росії відмовилися ще одна державна компанія а також приватні нафтопереробні компанії.
Загальний імпорт нафти з Росії до Індії в грудні впав до найнижчого рівня за два роки. Імпорт нафти з США, Південної Америки та Африки навпаки, сильно зріс.
Нагадаємо, раніше ми писали, що Індія поступово зменшує об'єми закупівлі російської сирої нафти через побоювання вторинних санкцій з боку США, та поступово шукає альтернативні ринки.
індія від цих контрактів відмовиться? чи буде побоююватися санкцій за порушення контрактів і продовжувати придбання та оплату?