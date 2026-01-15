Індія зменшує закупки російської нафти та шукає альтернативні ринки, - Bloomberg

Індія поступово зменшує об'єми закупівлі російської сирої нафти через побоювання вторинних санкцій з боку США, та поступово шукає альтернативні ринки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Bloomberg.

Дані відстеження суден та люди, знайомі з цим питанням, вказують на спад імпорту нафти Індією, який відбудеться після того, як імпорт у грудні впав до трирічного мінімуму.

Адміністрація президента США Дональда Трампа місяцями "атакувала" Індію через закупівлі нафти в РФ, і зрештою запровадила збільшені тарифи. Торговельні переговори між двома сторонами ще не призвели до угоди, і США зараз розглядають законопроект про санкції, який би наклав штрафи на країни, що купують російські вуглеводні.

Цей тиск підштовхнув нафтопереробний сектор Індії, який за потужностями поступається лише США, Китаю та Росії, зменшити залежність від російської сировини зі знижкою.

За даними Bloomberg, щонайменше 12 танкерів, повних російської сирої нафти, стоять на якорі біля Оману, деякі з них знаходяться там з середини грудня.

Раніше ми повідомляли, що найбільший покупець російської нафти в Індії Reliance Industries не очікує поставок російської сирої нафти в січні.

В мене і моєї команди молодої є те, чого ви потребуєте...
15.01.2026 10:11 Відповісти
вже півроку зменшує ніяк зменшити не може
15.01.2026 10:20 Відповісти
Це натяк Трампу, що треба щось з Іраном вирішувати.
15.01.2026 10:23 Відповісти
Трампа геть!
15.01.2026 10:39 Відповісти
 
 