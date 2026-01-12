Німеччина прагне посилити безпекову співпрацю з Індією, щоб зменшити залежність від РФ, - Мерц

канцлер Німеччини Мерц

Німеччина заявила про намір тісніше співпрацювати з Індією у сфері безпеки з метою зменшення залежності Нью-Делі від Росії.

Про це канцлер ФРН Фрідріх Мерц заявив під час зустрічі з прем’єр-міністром Індії Нарендрою Моді, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

За підсумками переговорів сторони підписали меморандум про взаєморозуміння. Крім того, Німеччина та Індія уклали угоди щодо співпраці у сфері критично важливих корисних копалин, охорони здоров’я, а також створення інноваційного центру у галузі штучного інтелекту.

Індія продовжує тісну взаємодію з Росією в галузі безпеки: більшість військової техніки країни має російське походження. Нью-Делі також залишається одним з найбільших покупців російської нафти.

Берлін наполягає на скороченні індійських закупівель нафти з РФ і закликає індійські компанії не обходити санкції проти Росії. Водночас влада Індії наразі відкидає ці вимоги.

Під час зустрічі Мерц також заявив про можливість підписання угоди про вільну торгівлю між Європейським Союзом та Індією вже наприкінці цього місяця. Міністр торгівлі Індії Піюш Гоял підтвердив, що переговори перебувають на фінальній стадії.

Пишите шо Трамп такій-сякій, ви на це чудо гляньте, як до влади йшов то Тауруси - Україні, а як прийшов до влади то бачимо де ті Тауруси.
"безпекову співпрацю з Індією" "щоб зменшити залежність від РФ" о май Гад...
12.01.2026 12:50 Відповісти
Європе кров з носу треба перетягнути індійців на свій бік! Там стільки босоти, яка буде воювати за миску супу… Але треба знати індійців - вони гратимуть до останнього на дві скрипки.
12.01.2026 12:51 Відповісти
Нічого у пана Мерца не вийде.
Бо "Хінди русі бхай бхай (हिंदी रूसी भाई भाई)"!
12.01.2026 13:16 Відповісти
Може тауруси їм ще продасте? Або єврофайтери? Або леопарди? А чого? Треба ж зменшити їхню залежність від руснявого озброєння?
12.01.2026 13:17 Відповісти
сказочный д
таурусы где, пл?
12.01.2026 14:15 Відповісти
штучний інтелект в індії їснував ще 5 тисяч років тому

просто зараз він врешті здобув визнання і фінансування
12.01.2026 15:06 Відповісти
 
 