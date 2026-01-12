Німеччина прагне посилити безпекову співпрацю з Індією, щоб зменшити залежність від РФ, - Мерц

Німеччина заявила про намір тісніше співпрацювати з Індією у сфері безпеки з метою зменшення залежності Нью-Делі від Росії.

Про це канцлер ФРН Фрідріх Мерц заявив під час зустрічі з прем’єр-міністром Індії Нарендрою Моді, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

За підсумками переговорів сторони підписали меморандум про взаєморозуміння. Крім того, Німеччина та Індія уклали угоди щодо співпраці у сфері критично важливих корисних копалин, охорони здоров’я, а також створення інноваційного центру у галузі штучного інтелекту.

Індія продовжує тісну взаємодію з Росією в галузі безпеки: більшість військової техніки країни має російське походження. Нью-Делі також залишається одним з найбільших покупців російської нафти.

Берлін наполягає на скороченні індійських закупівель нафти з РФ і закликає індійські компанії не обходити санкції проти Росії. Водночас влада Індії наразі відкидає ці вимоги.

Під час зустрічі Мерц також заявив про можливість підписання угоди про вільну торгівлю між Європейським Союзом та Індією вже наприкінці цього місяця. Міністр торгівлі Індії Піюш Гоял підтвердив, що переговори перебувають на фінальній стадії.

