Глава МЗС Іспанії Альбарес виступає за перехід до європейської армії: Щоб "не залежати від третіх країн"

Міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес вважає, що Європі необхідно інтегрувати свою оборонну промисловість, щоб мати власні засоби стримування, "не залежні від третіх країн", і навіть "просуватися до створення європейської армії".

Про це повідомляє EFE, передає Цензор.НЕТ.

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Венесуела та Гренландія

Так, Альберес прокоментував поточну глобальну ситуацію, визнавши, зокрема, що з втручанням США у Венесуелу або їхніми погрозами щодо Гренландії ми "без будь-якого сумніву" спостерігаємо "спробу змінити правила міжнародного порядку".

За його словами, саме зараз Європа має усвідомити "власну силу" і підтвердити свої принципи, які полягають у тому, щоб не допустити війни на континенті і "ніколи не використовувати примус як інструмент зовнішньої політики".

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Також Альбарес висловив жаль стосовно того, що після "десятиліть міцного союзу" між Вашингтоном і Брюсселем, заснованого на спільних цінностях і вигодах для обох сторін, у США з'явився уряд Дональда Трампа, який має "інші погляди".

З огляду на таку позицію, він наполягає, що європейці не повинні "змиритися".

Розпад НАТО

Водночас він не вірить, що погрози Трампа призведуть до розпаду НАТО.

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"Я навіть не розглядаю це як можливість", – зазначив Альбарес.