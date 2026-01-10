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Новини Безпека Європи
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Глава МЗС Іспанії Альбарес виступає за перехід до європейської армії: Щоб "не залежати від третіх країн"

Міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес

Міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес вважає, що Європі необхідно інтегрувати свою оборонну промисловість, щоб мати власні засоби стримування, "не залежні від третіх країн", і навіть "просуватися до створення європейської армії".

Про це повідомляє EFE, передає Цензор.НЕТ.

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Венесуела та Гренландія

Так, Альберес прокоментував поточну глобальну ситуацію, визнавши, зокрема, що з втручанням США у Венесуелу або їхніми погрозами щодо Гренландії ми "без будь-якого сумніву" спостерігаємо "спробу змінити правила міжнародного порядку".

За його словами, саме зараз Європа має усвідомити "власну силу" і підтвердити свої принципи, які полягають у тому, щоб не допустити війни на континенті і "ніколи не використовувати примус як інструмент зовнішньої політики".

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Також Альбарес висловив жаль стосовно того, що після "десятиліть міцного союзу" між Вашингтоном і Брюсселем, заснованого на спільних цінностях і вигодах для обох сторін, у США з'явився уряд Дональда Трампа, який має "інші погляди".

З огляду на таку позицію, він наполягає, що європейці не повинні "змиритися".

Розпад НАТО

Водночас він не вірить, що погрози Трампа призведуть до розпаду НАТО.

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"Я навіть не розглядаю це як можливість", – зазначив Альбарес.

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армія (3739) Європа (2560) Іспанія (1006)
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Топ коментарі
+15
Ну...нормально...тільки швидше треба
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10.01.2026 19:59 Відповісти
+6
Крига скресла. Європа починає прокидатися .
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10.01.2026 20:07 Відповісти
+5
Я теж так думав , і такі слова - крига скресла , говорив - безліч разів . І вже через деякий час про це жалкував . Європа не хоче просинатись , хоч ти її стріляй . Вона приречена з таким відношенням до своєї безпеки .
Закінчується четвертий рік кривавої війни в центрі Європи , і четвертий рік пустопорожнього базікання європейських політиків про те що - треба свою армію , треба не залежати від США , треба то , треба сьо ,, але - віз і далі - там .!
На жаль .
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10.01.2026 20:28 Відповісти

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