Глава МИД Испании Альбарес выступает за переход к европейской армии: Чтобы "не зависеть от третьих стран"
Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес считает, что Европе необходимо интегрировать свою оборонную промышленность, чтобы иметь собственные средства сдерживания, "не зависимые от третьих стран", и даже "продвигаться к созданию европейской армии".
Об этом сообщает EFE, передает Цензор.НЕТ.
Венесуэла и Гренландия
Альберес прокомментировал текущую глобальную ситуацию, признав, в частности, что с вмешательством США в Венесуэлу или их угрозами в отношении Гренландии мы "без всякого сомнения" наблюдаем "попытку изменить правила международного порядка".
По его словам, именно сейчас Европа должна осознать "собственную силу" и подтвердить свои принципы, которые заключаются в том, чтобы не допустить войны на континенте и "никогда не использовать принуждение как инструмент внешней политики".
Также Альбарес выразил сожаление по поводу того, что после "десятилетий прочного союза" между Вашингтоном и Брюсселем, основанного на общих ценностях и выгодах для обеих сторон, в США появилось правительство Дональда Трампа, которое имеет "другие взгляды".
Учитывая такую позицию, он настаивает, что европейцы не должны "смириться".
Распад НАТО
В то же время он не верит, что угрозы Трампа приведут к распаду НАТО.
"Я даже не рассматриваю это как возможность", – отметил Альбарес.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Закінчується четвертий рік кривавої війни в центрі Європи , і четвертий рік пустопорожнього базікання європейських політиків про те що - треба свою армію , треба не залежати від США , треба то , треба сьо ,, але - віз і далі - там .!
На жаль .