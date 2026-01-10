РУС
Глава МИД Испании Альбарес выступает за переход к европейской армии: Чтобы "не зависеть от третьих стран"

Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес

Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес считает, что Европе необходимо интегрировать свою оборонную промышленность, чтобы иметь собственные средства сдерживания, "не зависимые от третьих стран", и даже "продвигаться к созданию европейской армии".

Венесуэла и Гренландия

Альберес прокомментировал текущую глобальную ситуацию, признав, в частности, что с вмешательством США в Венесуэлу или их угрозами в отношении Гренландии мы "без всякого сомнения" наблюдаем "попытку изменить правила международного порядка".

По его словам, именно сейчас Европа должна осознать "собственную силу" и подтвердить свои принципы, которые заключаются в том, чтобы не допустить войны на континенте и "никогда не использовать принуждение как инструмент внешней политики".

Также Альбарес выразил сожаление по поводу того, что после "десятилетий прочного союза" между Вашингтоном и Брюсселем, основанного на общих ценностях и выгодах для обеих сторон, в США появилось правительство Дональда Трампа, которое имеет "другие взгляды".

Учитывая такую позицию, он настаивает, что европейцы не должны "смириться".

Распад НАТО

В то же время он не верит, что угрозы Трампа приведут к распаду НАТО.

"Я даже не рассматриваю это как возможность", – отметил Альбарес.

10.01.2026 19:59 Ответить
+4
Крига скресла. Європа починає прокидатися .
показать весь комментарий
10.01.2026 20:07 Ответить
+1
Вчора ж писав - Сполучені Країни Європи - як противага США Китаю кацапам
показать весь комментарий
10.01.2026 20:05 Ответить
Ну...нормально...тільки швидше треба
показать весь комментарий
10.01.2026 19:59 Ответить
Вчора ж писав - Сполучені Країни Європи - як противага США Китаю кацапам
показать весь комментарий
10.01.2026 20:05 Ответить
Крига скресла. Європа починає прокидатися .
показать весь комментарий
10.01.2026 20:07 Ответить
Я теж так думав , і такі слова - крига скресла , говорив - безліч разів . І вже через деякий час про це жалкував . Європа не хоче просинатись , хоч ти її стріляй . Вона приречена з таким відношенням до своєї безпеки .
Закінчується четвертий рік кривавої війни в центрі Європи , і четвертий рік пустопорожнього базікання європейських політиків про те що - треба свою армію , треба не залежати від США , треба то , треба сьо ,, але - віз і далі - там .!
На жаль .
показать весь комментарий
10.01.2026 20:28 Ответить
Проснулись быкобои смелые! Это не помидорами кидаться спьяну или бегать впереди быков, что сами обосранные от толпы тикают!
показать весь комментарий
10.01.2026 20:10 Ответить
Вся ЄС має ресурсів стільки і китай ,а США нікуди не дінуться будуть допомагати Азію заспокоїти ,вже данців озброюють , бо знають куди русня з китпєм ,після України хочуть оглоблі повернути ...
показать весь комментарий
10.01.2026 20:12 Ответить
ще 2 роки якщо рижий довбень авантюрист доживе і все стабілізуеться...., а якщо знайдеться новий "рейган" в сша , то і кацапів усмирять...
показать весь комментарий
10.01.2026 20:13 Ответить
Крім українців ніхто кацапів усмиряти не буде, бо їх існування на нашій совісті. Викресліть з історії росіі Україну та українців і подивіться, що с тою росією стане.
показать весь комментарий
10.01.2026 20:23 Ответить
Правильна думка людини зі здоровим глуздом.
показать весь комментарий
10.01.2026 20:29 Ответить
....коли на посту Голови МЗС - освічена Людина, а не поц після трускавецьких курсів. Плюс, має Голову та яя.
показать весь комментарий
10.01.2026 20:37 Ответить
Если бы эти слова услышать от какой другой страны можно было бы оценивать. А так Испания. Ну зачем ей европейская армия? От потенциальных кацпов они защищены десятком стран. Трампу они тоже не интересны. В НАТО они статисты. Хотят защиту от мавров? Или, просто, а давайте поговорим?
показать весь комментарий
10.01.2026 20:49 Ответить
 
 