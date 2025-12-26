РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12085 посетителей онлайн
Новости Безопасность Европы
419 7

ЕС не должен быть в обороне автономным от США, - Рютте

Рютте: сильная Украина и рост оборонных расходов — залог безопасности Европы

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте считает, что Европейский Союз не должен стремиться к полной автономии в оборонных вопросах от США. По его словам, повышение европейской ответственности в сфере безопасности должно происходить совместно с американскими союзниками.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет  n-tv.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Рютте отметил, что США ожидают от европейских стран увеличения расходов на оборону и более активной роли в совместных инициативах по безопасности.

"Вполне логично, что мы постепенно берем на себя больше ответственности за оборону Европы – но вместе с США, которые полностью поддерживают НАТО, остаются в альянсе и остаются в Европе", – сказал генсек НАТО.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Макрон и Рютте обсудили ситуацию в Украине и работу в рамках "Коалиции желающих"

Рютте призвал усилить поддержку Украины

В интервью Deutsche Presse-Agentur он заявил, что именно сильная Украина и рост оборонных расходов стран альянса – лучший способ не допустить эскалации со стороны Кремля. По словам Рютте, если эти условия будут выполнены, Владимир Путин "никогда не рискнет" членами НАТО.

Рютте напомнил, что курс на увеличение военных бюджетов уже был согласован на саммите альянса в Гааге.

"Если мы сделаем эти две вещи, мы будем достаточно сильны, чтобы защитить себя, и Путин никогда не попытается напасть", - подчеркнул генсек НАТО.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Поддержка Украины необходима, чтобы Путин никогда не напал на НАТО, - Рютте

Автор: 

НАТО (10592) путин владимир (32598) Рютте Марк (558)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
ЄС має бути автономним від ідіотів в адміністрації Президента США і Україна стане ключовою ланкою в автономності ЄС від США!
показать весь комментарий
26.12.2025 10:51 Ответить
ЄС! - горніться до Трампа - бо гаплик - Рютте
показать весь комментарий
26.12.2025 10:54 Ответить
ЄС не повинен бути автономним у обороні від США, -_ Рютте РЮТТЕ ."ТРАМПОН" ДАЄ ЄС ЗРОЗУМІТИ .ОБОРОНА ЄС.Є ОСОБИСТА СПРАВА ЄС.МЕНІ І США ***** ЄС
показать весь комментарий
26.12.2025 10:55 Ответить
На даний момент Європа в цілому непогано влаштувалася, за її захист платить США , воює Україна . Але схоже касса вже близько .
показать весь комментарий
26.12.2025 10:56 Ответить
Звісно, що одного прекрасного чудового сонячного ранку Трамп кине промову, що вивоить із Європи і війська і озброєння....................і...........через 3...2...1 Європу захоплять орки ?
показать весь комментарий
26.12.2025 11:03 Ответить
зрозуміло одне : ніхто нічого не розуміє

Рютте дипломатично лавірує, але прямо сказати що ніхто нічого не гарантує не може, посада не дозволяє
показать весь комментарий
26.12.2025 11:04 Ответить
Пильнуйте, бо він (трамп) втягне вас ще у війну у якійсь "венесуелі".
Тому автономія. І без американських авантюр.
показать весь комментарий
26.12.2025 11:09 Ответить
 
 