ЕС не должен быть в обороне автономным от США, - Рютте

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте считает, что Европейский Союз не должен стремиться к полной автономии в оборонных вопросах от США. По его словам, повышение европейской ответственности в сфере безопасности должно происходить совместно с американскими союзниками.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет n-tv.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Рютте отметил, что США ожидают от европейских стран увеличения расходов на оборону и более активной роли в совместных инициативах по безопасности.

"Вполне логично, что мы постепенно берем на себя больше ответственности за оборону Европы – но вместе с США, которые полностью поддерживают НАТО, остаются в альянсе и остаются в Европе", – сказал генсек НАТО.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Макрон и Рютте обсудили ситуацию в Украине и работу в рамках "Коалиции желающих"

Рютте призвал усилить поддержку Украины

В интервью Deutsche Presse-Agentur он заявил, что именно сильная Украина и рост оборонных расходов стран альянса – лучший способ не допустить эскалации со стороны Кремля. По словам Рютте, если эти условия будут выполнены, Владимир Путин "никогда не рискнет" членами НАТО.

Рютте напомнил, что курс на увеличение военных бюджетов уже был согласован на саммите альянса в Гааге.

"Если мы сделаем эти две вещи, мы будем достаточно сильны, чтобы защитить себя, и Путин никогда не попытается напасть", - подчеркнул генсек НАТО.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Поддержка Украины необходима, чтобы Путин никогда не напал на НАТО, - Рютте