Поддержка Украины необходима, чтобы Путин никогда не напал на НАТО, - Рютте

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте призвал Европу продолжать поддерживать Украину. В противном случае континент столкнется с серьезными вызовами –- с агрессией России.

Об этом Рютте сказал в интервью DPA, информирует Цензор.НЕТ.

Поддержка Украины

По словам генсека НАТО, чтобы предотвратить попытки российского диктатора Путина напасть на члена Альянса, Украина должна оставаться сильной.

Он также подчеркнул необходимость увеличения расходов на оборону членами НАТО в соответствии с обязательствами, согласованными на саммите альянса в Гааге в июне.

"Если мы сделаем эти две вещи, мы будем достаточно сильны, чтобы защитить себя, и Путин никогда не попытается (напасть на НАТО- ред.)", - подчеркнул Рютте.

Угроза уже в 2027 году

Генсек Альянса также отметил, что перевооружение Европы должно произойти быстро, поскольку, по разным разведывательным оценкам, ситуация с безопасностью может обостриться уже в 2027 году.

Рютте указал на военные расходы России как доказательство угрозы, которую представляет Путин. Россия сейчас выделяет более 40% своего государственного бюджета на оборону, напомнил он.

Он добавил, что война в Украине продемонстрировала готовность Путина смириться с большими потерями, сославшись на оценки, согласно которым около 1,1 миллиона российских солдат были убиты или ранены.

