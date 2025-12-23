РУС
Поддержка Украины необходима, чтобы Путин никогда не напал на НАТО, - Рютте

рютте

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте призвал Европу продолжать поддерживать Украину. В противном случае континент столкнется с серьезными вызовами –- с агрессией России.

Об этом Рютте сказал в интервью DPA, информирует Цензор.НЕТ.

Поддержка Украины

По словам генсека НАТО, чтобы предотвратить попытки российского диктатора Путина напасть на члена Альянса, Украина должна оставаться сильной.

Он также подчеркнул необходимость увеличения расходов на оборону членами НАТО в соответствии с обязательствами, согласованными на саммите альянса в Гааге в июне.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": США не прекратят поддерживать Украину и не выйдут из коллективной обороны Европы, - Рютте

"Если мы сделаем эти две вещи, мы будем достаточно сильны, чтобы защитить себя, и Путин никогда не попытается (напасть на НАТО- ред.)", - подчеркнул Рютте.

Угроза уже в 2027 году

Генсек Альянса также отметил, что перевооружение Европы должно произойти быстро, поскольку, по разным разведывательным оценкам, ситуация с безопасностью может обостриться уже в 2027 году.

Рютте указал на военные расходы России как доказательство угрозы, которую представляет Путин. Россия сейчас выделяет более 40% своего государственного бюджета на оборону, напомнил он.

  • Он добавил, что война в Украине продемонстрировала готовность Путина смириться с большими потерями, сославшись на оценки, согласно которым около 1,1 миллиона российских солдат были убиты или ранены.

Читайте также: Причина - Путин: Рютте рассказал, почему так трудно закончить войну в Украине

Автор: 

+6
Українці не проти, щоб рашисти лишили в спокої Україну і напали на НАТУ.
Але хто нас питає.
23.12.2025 17:12 Ответить
23.12.2025 17:12 Ответить
+5
Вам прямим текстом сказали, треба щоб рашка у нас тут назавжди застряла, нікому не треба ні наша перемога, ні наша поразка, ніхто 400 скальпів за раз нас давати не збирається, на нас очікує вічна м'ясорубка, тільки найбільший дурень цього ще не зрозумів
23.12.2025 17:24 Ответить
23.12.2025 17:24 Ответить
+3
Прямим текстом каже те, про що тут люди писали ще наприкінці 22-го року - мир в Україні нікому не потрібен.
23.12.2025 17:12 Ответить
23.12.2025 17:12 Ответить
Україна виявляється захищає НАТО. Біднесенькі, слабесенькі, не переживайте, ненька вас прикриє від кацапні.
23.12.2025 17:11 Ответить
23.12.2025 17:11 Ответить
Українці не проти, щоб рашисти лишили в спокої Україну і напали на НАТУ.
Але хто нас питає.
23.12.2025 17:12 Ответить
23.12.2025 17:12 Ответить
Прямим текстом каже те, про що тут люди писали ще наприкінці 22-го року - мир в Україні нікому не потрібен.
23.12.2025 17:12 Ответить
23.12.2025 17:12 Ответить
Рано чи пізно українці скінчаться і він піде на НАТО але воно всереться завчасно.
23.12.2025 17:36 Ответить
23.12.2025 17:36 Ответить
Ну то буде Брюссель і Вашингтон за три дні.
Півтора дня на капітуляцію Брюсселя, ще півтора на капітуляцію Вашингтону.
23.12.2025 17:55 Ответить
23.12.2025 17:55 Ответить
Пробзділось щось у датськім королівстві...
23.12.2025 17:16 Ответить
23.12.2025 17:16 Ответить
То допомагайте - а не потужні заклики - де 400 Шторм Шедл - де 400 Скальпів?
23.12.2025 17:18 Ответить
23.12.2025 17:18 Ответить
Вам прямим текстом сказали, треба щоб рашка у нас тут назавжди застряла, нікому не треба ні наша перемога, ні наша поразка, ніхто 400 скальпів за раз нас давати не збирається, на нас очікує вічна м'ясорубка, тільки найбільший дурень цього ще не зрозумів
23.12.2025 17:24 Ответить
23.12.2025 17:24 Ответить
В мене риторичні питання до цього губошльопа
23.12.2025 17:33 Ответить
23.12.2025 17:33 Ответить
Та йому не треба наші запитання, як і всім європолітикам, їм треба тільки щоб ми з рашкою максимально один одного перемололи
23.12.2025 17:35 Ответить
23.12.2025 17:35 Ответить
Ми слабші і по економіці і по населенню - коли не буде сильної допомоги путлєр виграє затяжну війну
23.12.2025 17:38 Ответить
23.12.2025 17:38 Ответить
Ну так українці скінчаться швидше якщо будуть постійно добові поставки йти на м'ясо, і хто далі буде воювати? Бойові роботи? Вічно вона не буде продовжуватися ця влада швидше розвалить країну зсередини ніж рашка, і Європі рано чи пізно прийдеться захищати себе саму.
23.12.2025 17:38 Ответить
23.12.2025 17:38 Ответить
Вечной она не будет. Денег нашкребали всей Европой на год, максимум два, скорее полтора. Дальше риторика у европейцев будет как у Трампа. Она уже такая начинается у некоторых. Италия, Чехия, Макрон уже жопой вертит, с ****** хочет перетереть как Трамп. Другое дело что потом....
23.12.2025 17:51 Ответить
23.12.2025 17:51 Ответить
постійно ******* про втрати росії, а кількість загиблих українців нікого не хвилює. Чого коштуватиме людям в Україні продовження цієї бійні також нікого не обходить
23.12.2025 17:33 Ответить
23.12.2025 17:33 Ответить
Ху....ло у житті не нападе на НАТО, для цього у нього є безмовні раби/холопи, а він як завжди героїчно наповнюватиме валізу за допомогою писькова
23.12.2025 17:34 Ответить
23.12.2025 17:34 Ответить
Визнає що використовують Україну як проксі.
23.12.2025 18:05 Ответить
23.12.2025 18:05 Ответить
Він хоча б не прикидається, а говорить прямо.
23.12.2025 18:13 Ответить
23.12.2025 18:13 Ответить
Це безумовно сильно змінює ситуацію.
23.12.2025 18:20 Ответить
23.12.2025 18:20 Ответить
 
 