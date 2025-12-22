США не прекратят поддерживать Украину и не выйдут из коллективной обороны Европы, - Рютте

США остаются ключевым партнером НАТО и финансово поддерживают Украину в войне с РФ, обеспечивая безопасность Европы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в интервью Bild заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

"Я вообще не считаю, что это произойдет. Сейчас мы видим, что обмен информацией и поставки оружия в Украину продолжаются. В Гааге мы стали свидетелями большого прорыва президента Трампа во внешней политике: 5-процентная цель для расходов на оборону и обязательства поддерживать Украину сильной. Только на этот год мы запланировали поставки на сумму 5 миллиардов долларов для Украины. Сейчас около 4,3 миллиарда из них финансово обеспечены. Мы работаем над тем, чтобы продолжить это в следующем году. Так что ситуация хорошая", - ответил Рютте на вопрос о вероятном отказе США продолжать поддержку Украины.

Он также скептически оценил предположение, что США хотят "выйти из Европы". Рютте считает, что США остаются партнером европейских государств в вопросах безопасности и коллективной обороны.

"Безусловно! Трамп четко выразил свою поддержку НАТО, но также четко выразил ожидания, что мы значительно увеличим наши расходы. И мы это делаем. Германия это делает – и я очень впечатлен. Европейцы берут на себя ответственность в этой коалиции добровольцев, они защищают восточный фланг, Балтию – под четким европейским руководством. Все это показывает: мы действуем. И США четко заявили, что остаются вовлеченными в Европе – как в ядерной, так и в конвенционной сфере. Выход из Европы не обсуждается", – сказал Рютте.

Безопасная Европа – безопасная Америка

Также он указал причины, по которым НАТО "имеет непосредственное значение для безопасности США".

"Во-первых: безопасная Европа означает безопасную Америку. Во-вторых: Арктика – семь прибрежных государств, новые морские пути, Китай и Россия активно действуют там. Для безопасности материковой части США безопасная Арктика имеет решающее значение, и мы можем достичь этого только совместно. В-третьих: Северная Атлантика – чтобы защитить США, мы должны обеспечить безопасность Северной Атлантики. Это также возможно только совместно с НАТО. Итак, США имеют прямой интерес в сохранении безопасности в НАТО. Долгое время существовал большой фактор, мешавший этому: мы, европейцы, тратили слишком мало. Сейчас мы наверстываем упущенное", - отметил Рютте.

