679 7

США не прекратят поддерживать Украину и не выйдут из коллективной обороны Европы, - Рютте

Генсек НАТО Марк Рютте

США остаются ключевым партнером НАТО и финансово поддерживают Украину в войне с РФ, обеспечивая безопасность Европы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в интервью Bild заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

"Я вообще не считаю, что это произойдет. Сейчас мы видим, что обмен информацией и поставки оружия в Украину продолжаются. В Гааге мы стали свидетелями большого прорыва президента Трампа во внешней политике: 5-процентная цель для расходов на оборону и обязательства поддерживать Украину сильной. Только на этот год мы запланировали поставки на сумму 5 миллиардов долларов для Украины. Сейчас около 4,3 миллиарда из них финансово обеспечены. Мы работаем над тем, чтобы продолжить это в следующем году. Так что ситуация хорошая", - ответил Рютте на вопрос о вероятном отказе США продолжать поддержку Украины.

Он также скептически оценил предположение, что США хотят "выйти из Европы". Рютте считает, что США остаются партнером европейских государств в вопросах безопасности и коллективной обороны.

"Безусловно! Трамп четко выразил свою поддержку НАТО, но также четко выразил ожидания, что мы значительно увеличим наши расходы. И мы это делаем. Германия это делает – и я очень впечатлен. Европейцы берут на себя ответственность в этой коалиции добровольцев, они защищают восточный фланг, Балтию – под четким европейским руководством. Все это показывает: мы действуем. И США четко заявили, что остаются вовлеченными в Европе – как в ядерной, так и в конвенционной сфере. Выход из Европы не обсуждается", – сказал Рютте.

Безопасная Европа – безопасная Америка

Также он указал причины, по которым НАТО "имеет непосредственное значение для безопасности США".

"Во-первых: безопасная Европа означает безопасную Америку. Во-вторых: Арктика – семь прибрежных государств, новые морские пути, Китай и Россия активно действуют там. Для безопасности материковой части США безопасная Арктика имеет решающее значение, и мы можем достичь этого только совместно. В-третьих: Северная Атлантика – чтобы защитить США, мы должны обеспечить безопасность Северной Атлантики. Это также возможно только совместно с НАТО. Итак, США имеют прямой интерес в сохранении безопасности в НАТО. Долгое время существовал большой фактор, мешавший этому: мы, европейцы, тратили слишком мало. Сейчас мы наверстываем упущенное", - отметил Рютте.

Марк вже сам не знає, що чесати на виправдання трампонівської дичини.
показать весь комментарий
22.12.2025 09:36 Ответить
Кожен день цей дядько бодрить Україну
показать весь комментарий
22.12.2025 09:37 Ответить
Він не уповноважений робити подібні заяви
показать весь комментарий
22.12.2025 09:43 Ответить
"Росія залишається повністю відданою досягненню миру в Україні", - Віткофф Джерело: https://censor.net/ua/n3591714
Авжеж. Ваша "підтримка" "до кінця" вам зарахується.
показать весь комментарий
22.12.2025 09:43 Ответить
США може і не вийдуть, а Трамп дуже ймовірно може вийти.
Треба пережити цього старого маразматика.
показать весь комментарий
22.12.2025 09:47 Ответить
Це ми вже неодноразово чули.....
показать весь комментарий
22.12.2025 10:19 Ответить
Вже скоро рік не підтримують і як не збираються боронити Європу.
показать весь комментарий
22.12.2025 10:51 Ответить
 
 